Instituciones aplican medidas de prevención por el coronavirus

La contención del coronavirus (el miércoles la Organización Mundial de la Salud declaró la pandemia) depende de que los centros de salud cumplan los protocolos previstos, pero principalmente de que la sociedad esté informada y concientizada, y tome los recaudos necesarios. Por eso muchas instituciones públicas y privadas de la provincia comenzaron a recomendar el aislamiento domiciliario a aquellos que viajaron al exterior, además de que no asistan a los establecimientos o lugares de trabajos si tienen síntomas como fiebre o dificultades respiratorias. También se empezaron a suspender las primeras actividades por prevención.

La expansión del coronavirus a nivel mundial no se detiene y en Argentina ayer confirmaron dos casos nuevos, en provincia de Buenos Aires y Capital Federal (Ver páginas 12 a 14). En San Luis ratificaron que, hasta el cierre de esta edición, son tres las personas aisladas (un caso confirmado y dos sospechosos). Para evitar la proliferación del virus es fundamental el aporte de cada integrante de la sociedad, así como también de las instituciones.

Varias escuelas de la provincia comenzaron a ayudar a través de sus redes sociales. Por ejemplo, en la generativa “Corazón Victoria” pidieron que los estudiantes que “se encuentren en estado gripal o con fiebre” no asistan a la escuela, y que solo lo hagan con el alta médico. El Santa Catalina instó a las familias que volvieron de viajes desde el exterior a que cumplan con los 14 días de cuarentena domiciliaria. Ayer, el San Luis Gonzaga también comunicó la suspensión de diversas actividades previstas como reuniones de padres y la celebración del aniversario del colegio, que iba a suceder el próximo domingo.

La Universidad Nacional de San Luis (UNSL) aplica desde hace semanas el protocolo de cuarentena para aquellos estudiantes o docentes que hayan viajado a alguno de los países con mayor riesgo de contagio. Ayer informaron que ya son diez las personas que tuvieron que cumplir con este “autoaislamiento” de 14 días y que en nueve casos ya pudieron volver con éxito a la actividad normal.

El Complejo Molino Fénix de Villa Mercedes fue otra de las instituciones que decidió tomar medidas preventivas. Suspendieron todas las actividades planificadas para este fin de semana.

Tras el decreto que firmó el gobernador Alberto Rodríguez Saá, en el que estableció que las clínicas privadas deben aferrarse al protocolo de acción ante un caso sospechoso, en muchos consultorios ya comunicaron cambios de horarios para la atención como así también las recomendaciones a tener en cuenta en caso de que se cumplan las condiciones de un paciente sospechoso de coronavirus (síntomas y viaje al exterior).

María José Zanglá, directora del Hospital San Luis, recordó que “aquellas personas que viajaron y son asintomáticas, deben tener escudamiento domiciliario, pero no tenemos arma legal para obligarlos. Nación indica el aislamiento. Para los considerados ‘contactos estrechos’ de un paciente sintomático, ya sea sospechoso o positivo, nosotros le hacemos controles domiciliarios a través de los agentes sanitarios que trabajan en todos los centros de salud de la provincia. De acuerdo al domicilio, le corresponderá actuar a determinado hospital. Recibirán la visita diaria del agente una, dos o tres veces por día. Por otro lado también reciben llamados desde el área epidemiológica. Estas personas se deben quedar en su casa, no deben salir. Es escudamiento total”.

Mejoran los tres pacientes aislados

Protocolo. Los únicos tres pacientes aislados están en el Hospital San Luis.

En el Hospital San Luis ratificaron que son tres las personas aisladas en la provincia, una con positivo por coronavirus y otras dos que aguardan el resultado de las muestras desde el Instituto Malbrán (al cierre de esta edición, no se habían expedido). También informaron que el estado de salud de los pacientes sigue evolucionando.

“Los tres están mejor de salud. La que tiene positivo está asintomática hace más de 24 horas. El carácter de su internación es epidemiológico, no clínico. Está con una muy buena evolución. Los que ingresaron ayer tienen síntoma febril con una evolución favorable”, indicó la directora del policlínico y agregó que “los pacientes que representan casos sospechosos, ya tienen a sus contactos estrechos con aislamiento domiciliario”.

Zanglá salió al cruce de tantas versiones que circulan buscando desinformar a la sociedad: “La gente que utiliza las redes sociales y no hace caso a la información oficial, que está respaldada por el Gobierno de la Provincia y los entes nacionales, tergiversan información. No tiene sentido que nosotros mintamos en casos, porque en este momento no tenemos circulación propia del virus y es la gente la que debe tomar conciencia y escudarse”. En ese sentido afirmó que están teniendo muchas dificultades con aquellas personas que deben cumplir el aislamiento voluntario, habiendo regresado de un viaje al exterior, ya que muchos no cumplen con lo pedido.

Por último le recordó a la gente que se informe a través de las vías oficiales del Gobierno y no guiarse por mensajes de WhatsApp, otras redes sociales o sitios no oficiales.