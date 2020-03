Jeremías ya tiene su silla de ruedas: la construyeron 2 agentes penitenciarios

Los hombres conocieron el caso por una nota de El Diario y decidieron ayudar. Fabricaron la estructura con las comodidades para que el joven, quien no puede caminar, mejore su postura.

Jeremías Muñoz no pudo disimular. Apenas vio llegar a Oscar Moreno y José Vélez con la que sería su nueva silla de ruedas, el joven desplegó una sonrisa que le ocupó todo el rostro. Los hombres trabajan en el Servicio Penitenciario de la provincia y luego de ver una nota en El Diario encontraron al candidato ideal para un proyecto que se traían entre manos. Se contactaron con la familia, tomaron las medidas y ayer por la mañana le llevaron al chico un medio de movilidad más acorde a su edad, a su altura y a sus necesidades.

El muchacho nació hace 16 años en Justo Daract con una malformación en el cerebro que le dejó dos secuelas principales, entre otras discapacidades, no puede caminar y tampoco hablar. Por eso, desde que tenía cinco se valía de una pequeña silla para trasladarse. Pero Jeremías, quien se mudó de muy pequeño a Villa Mercedes, creció, la estructura le quedó chica y el óxido avanzó sobre los caños. Su padre, Daniel, emprendió el mes pasado una campaña para comprar un nuevo modelo que tuviera las características que su hijo necesita.

"En las ortopedias locales, el modelo estándar y más económico costaba cerca de $50.000 y tampoco tenía todo lo que él requiere. Sin embargo yo no disponía de ese dinero para poder adquirirla", contó el hombre que trabaja en el Plan Solidario, vende leña en sus tiempos libres y que se cansó de pedir sin éxito la silla al Programa Federal Incluir Salud (ex PROFE).

Su pasión por River Plate y su amistad con el padre del jugador villamercedino Elías López lo ayudaron a conseguir una camiseta autografiada por todo el plantel "millonario" para rifar y conseguir los recursos.

Pero luego de contar su campaña en las páginas de El Diario de la República, Daniel recibió un llamado. "Al principio estaba como intrigado, porque me dijeron que querían colaborar, pero había escuchado muchas veces a personas que prometían ayudar y nunca lo concretaban. Les pasé las medidas de Jere, pensando que podía ser uno más del montón, pero después se contactó cada vez más seguido y me di cuenta que la cosa iba en serio", relató.

Es que Oscar, además de ser agente penitenciario, también se dedica a la herrería y ya había empezado a soldar una silla de ruedas con un modelo que había descargado de internet. "Yo tengo un hijo que tiene el mismo problema y sé lo difícil que es. Mi idea era poder ayudar a los demás", contó el puntano de 44 años.

Había escuchado muchas promesas que no se concretaban, pero esta vez fue en serio y no me canso de agradecer"

Daniel Muñoz

Padre de Jeremías.