Vestida de futbolista y con letras que hablan de lesbianismo, empoderamiento femenino y femicidios, Romina Bernardo —alias Chocolate Remix— “goleó” la pista de All Right. La cantante hizo saltar al público de sus asientos, como cuando el equipo favorito de todos hace un gol, pero en esta ocasión para bailar sus temas que fusionan el reggaetón, la cumbia y el hip hop.

Cerca de la 1, “The Girls in the Old Station” subieron al escenario para calentar a la hinchada con canciones de rock internacional y pop latino. Morena Villarreal, Dámaris Quiroga y Valentina Muñoz combinaron el bajo, la guitarra, la batería y sus voces para entonar temas como “Creed”, “Should I Stay or Should I Go” y “I Love Rock and Roll”.

Las tres jóvenes, que se conformaron como una sola hace casi dos años, intercalaron tonos agudos y rasposos con habilidosos solos de guitarra eléctrica por casi una hora.

A eso de las 2, sin hacer ruido y prácticamente desapercibida por el público, una mujer pequeña con pelo corto y vestida como futbolista se subió al escenario. Sin embargo, con los primeros acordes de “Estás que te Partes” todas las miradas se dirigieron a ella, y un grupo de bailarinas con shorts y remeras violetas con una estampa de un lobo se subió a las tablas y comenzó a bailar con la misma ferocidad que los animales de sus atuendos.

Interpretó el tema "Ni Una Menos", que reclama en su letra el fin de la violencia machista.

Se trató del grupo puntano de baile Valkyrias, que terminó de sumar la energía que faltaba para que el bar, ubicado en la avenida Illia, se convirtiera en una fiesta. Poco a poco, como hinchas alentando a su equipo, la gente se levantó de sus sillas y bailó en sus lugares; los menos tímidos hicieron lugar entre las mesas y se pusieron frente al escenario para acompañar a Chocolate Remix.

Con el tema “Ni Una Menos”, inspirado en el movimiento feminista y los femicidios, la cantante tuvo su momento más serio en el escenario y habló de la violencia machista.

“En las canciones de reggeatón hay un ritmo típico que se llama 'Dembow', lo paradójico es que 'them' significa ellos en inglés y 'bow' arqueado, lo que hace un tiempo se diría como desviado, en referencia a la gente que no es heterosexual. Al final resultó ser una canción muy homofóbica así que hice una contraversión”, explicó la joven que durante toda la noche utilizó sus canciones para concientizar a los presentes de las desigualdades sociales. Así introdujo al tema “Bien Bow”, al que le siguió “Muevan las Cachas”, con el que le puso cumbia a la noche.

Unos cuarenta minutos después, luego de rapear con “Zoom”, la reggaetonera se despidió con un cover de Daddy Yankee. Al ritmo de “Gasolina”, terminó de encender los motores del público.