"Chocolate Remix", música sobre el goce femenino

Cuando comienza a sonar la música de Chocolate Remix, enseguida se siente el clásico e inconfundible ritmo del reggaetón; sin embargo, al momento de escuchar las letras sorprende por su contenido. A diferencia de las típicas canciones de este género, compuesto en su mayoría por hombres que cosifican a la mujer como objeto sexual y de deseo, Romina Bernardo habla de violencia de género, lesbianismo y enaltece la sexualidad y el goce femenino.

Con canciones como “Te dije que no”, “Ni una menos” y “Lo que las mujeres quieren”, la cantante que se hace llamar como una golosina se convirtió en la contracara del reggaetón tradicional, y lo combina con hip-hop, pop y ritmos urbanos. “Tengo un perfil queer y feminista así que es un poco diferente de lo que se está acostumbrado a escuchar, compongo letras que abordan temas de la vida, pero desde esos puntos de vista”, describió Chocolate Remix.

Hoy los puntanos podrán disfrutar de la música de la cantante que se autoproclama como feminista y lesbiana. A partir de las 23:30 se presentará en All Right para cambiar el paradigma musical y mostrar un género completamente renovado. La cantante es la primera de una serie de artistas que pasarán por el bar ubicado en la avenida Illia, se trata de un nuevo ciclo que pretende mostrar a las músicas, humoristas, escritoras y básicamente mujeres del arte y la cultura.

“Lo que sucede con el reggaetón es que es muy obvio y tiene letras muy explicitas en donde las cosas se dicen sin ningún tapujo. Lo que a mí me parece interesante es tomarlo y reivindicarlo, no es el único genero machista, todos generalmente tienen esa mirada porque son producidos en una cultura que es machista”, explicó Romina sobre su música.

Hace siete años que la cantante se abocó a un mismo estilo, sin embargo, su pasión por la música empezó desde muy pequeña en su provincia natal, Tucumán. “Comencé tocando la guitarra a los cinco años y luego fui a un conservatorio donde incorporé el bombo, me gustaba mucho el folclore”, dijo la artista de 34 años que luego cambió rotundamente de estilo hacia uno más moderno y tecnológico, pero sin olvidar sus raíces.

“Me volqué hacia los ritmos urbanos porque me dan para hablar justo de lo que yo quería, sobre la sexualidad femenina, porque sentía que era un tópico bastante invisibilizado, más como mujer y lesbiana. También trabajo mucho con la risa y la sátira, algo que me nace desde mi lado como tucumana, uso juegos de palabras o un humor muy típico de allá y creo que es algo que tengo muy dentro de mi ser, me sale naturalmente”, concluyó Romina, quien vive hace 16 años en Buenos Aires, donde pudo dejar florecer su verdadero espíritu musical y lograr un estilo único con el que ahora recorre el país.

A bailar

DÍA:

hoy

HORA:

23:30

LUGAR:

All Right

ENTRADA:

200 pesos