Los jugadores evalúan suspender el fútbol argentino

Los futbolistas presionan para suspender los partidos que están programados para las próximas horas. El miércoles se reunirán en Futbolistas Argentinos Agremiados (FAA).

Luego de un fin de semana con mucha actividad pero con estadios cerrados, los futbolistas presionan para suspender los partidos de la Superliga, torneos de ascenso y Copa Argentina. El fútbol argentino definirá si continúa la actividad el próximo miércoles en una reunión en la sede de Agremiados. Sergio Marchi, secretario general de FAA adelantó este lunes que respetará la "decisión" de los futbolistas.

La reunión se llevará a cabo en la sede de Futbolistas Argentinos Agremiados (FAA) y participarán capitanes de los equipos de todas las categorías. Unas horas antes, los dirigentes de clubes de Primera División, en tanto, se reunirían para tratar el tema y armar una propuesta para trasladarle a Agremiados.



Los representantes de FAA llevarán la postura de los futbolistas con los que ya han conversado previamente, respecto de los riesgos de proseguir jugando, mientras esté vigente la "emergencia sanitaria" por el coronavirus.

"Vamos a esperar al miércoles, ya hemos hablado particularmente con casi el 90 por ciento de los jugadores. Hay que tener paciencia y esperar al miércoles", aseguró Marchi, quien el pasado viernes había fijado su postura de continuar con el fútbol.



La reunión del miércoles puede quedar un poco lejana ya que el delantero y capitán de Independiente, Silvio Romero, se presentó este mediodía en la sede de Agremiados para pedirle personalmente a Marchi que interceda para la suspensión del partido de mañana, por los 32vos. de final de Copa Argentina, ante Villa Mitre de Bahía Blanca.



"Es una decisión que tomaremos entre todos pero mañana tenemos un partido. El riesgo es más alto de lo normal. Villa Mitre tampoco quiere jugar", manifestó el cordobés en un breve diálogo con TyC Sports.

"Me parece que si el fútbol, como cualquier espectáculo que nuclea gente, quiere jugar a puertas cerradas, espléndido. Y si la televisión accede a transmitir aun a quienes no tengan codificado, espléndido". Alberto Fernández

En tanto el presidente Alberto Fernández, el domingo por la mañana manifestó: "Si no me equivoco, decidió no jugar porque en su plantel apareció un caso sospechoso. Y cerró las instalaciones del club. Sé que hay una disputa entre River y los otros clubes, y quisieron cargar en River una actitud individual que tuvo por un caso de un jugador de la Reserva", contó el mandatario. Y agregó: "Me parece que si el fútbol, como cualquier espectáculo que nuclea gente, quiere jugar a puertas cerradas, espléndido. Y si la televisión accede a transmitir aun a quienes no tengan codificado, espléndido".



En Europa, las cinco ligas más importantes ya fueron paradas y en las próximas horas se sumarán Ucrania, Rusia y Turquía, que durante el fin de semana tuvieron partidos a puertas cerradas.



En Sudamérica, Chile, Bolivia y Brasil fueron los tres últimos países que resolvieron interrumpir la actividad futbolística, por lo menos, hasta el martes 31 de marzo.

Télam