Por el COVID-19 los puntanos buscan acopiar mercadería

Comercios marcaron mayores ventas en productos de limpieza y alimentos.

El coronavirus influyó en todos los órdenes de la sociedad y el sector comercial no es excepción. En su afán de abastecerse ante una posible necesidad de aislamiento, los puntanos se volcaron a supermercados y distribuidoras para comprar productos de limpieza y alimentos, según un sondeo que realizó El Diario de la República.

“Tuvimos un aumento en lo que hace al flujo de gente, en los últimos 4 días, por alimentos básicos, sobre todo conservas”, apuntó Juan Pablo Quiroga, gerente de relaciones externas de la cadena Walmart. “Por otro lado los productos más solicitados son repelentes por el dengue y alcohol en gel en todas sus presentaciones. En el caso de los repelentes la demanda se duplicó, cuando por estacionalidad lo normal era que cayera un 40%. También la demanda de alcohol se multiplicó por 10”, describió Quiroga. En un vistazo por el local de San Luis capital, se veía la góndola de alcohol en gel totalmente vacía y stock a medias de fideos, arroz y azúcar.

“Todo lo que es limpieza en general, tiene un 150% más de ventas. En estos últimos dos días hemos visto un aumento en las compras, por el hecho que la gente está con incertidumbre de qué va a pasar”, apuntó por su parte Cristian Sosa, encargado de la sucursal de la cadena Aiello que queda en Riobamba al 1600.

Sosa apuntó que ahí no habían hecho control de ingreso, pero sí vio más movimiento, sobre todo por los productos de limpieza. “Se vio que la gente está más pendiente, te pregunta, te consulta qué va a pasar. Piensa que va a haber desabastecimiento, se le ha creado una psicosis”, admitió.

Lavandina, jabón líquido y común, desinfectantes en aerosol y líquidos y toallitas antibacteriales fueron los más requeridos, junto al alcohol en gel, del que ya no quedaban unidades. “Nos entregan con 60 días de atraso los pedidos. Se hace medio complicado. Por ahí la gente optaba por el alcohol líquido, pero no alcanzás a cubrir la necesidad existente”, detalló.

La cadena de supermercados recibió gran cantidad de clientes ayer. En la sucursal de Presidente Perón y Héroes de Malvinas tuvieron que restringir la entrada de clientes por tandas en un momento de la tarde. A las 18 de ayer, las playas de estacionamiento estaban llenas y no había carritos disponibles.

Fernando Kuchen, propietario de Almacén y Distribuidora Schneider, marcó que aumentó la venta de alimentos no perecederos, algo raro en marzo, mes de bajas ventas. "Marzo es un mes complicado, porque no es que entre plata para el comercio, cuando la gente termina de pagar la escuela, los útiles, los uniformes y las vacaciones con la tarjeta, las ventas tienden a bajar, pero acá aumentaron un 10%”, detalló.

Productos de vencimiento un poco más prolongado como leche larga vida, aceite, arroz, fideos, enlatados y hamburguesas congeladas fueron los más elegidos por sus clientes.

Todos los comercios consultados aseguraron que aumentaron las medidas de higiene en los locales. En Walmart es donde se vio la mayor cantidad de acciones: límite en el ingreso de clientes, señalización para separar los changuitos uno de otro un metro y medio, cajeros con guantes y alcohol en gel y hasta un plástico transparente que separaba al empleado del visitante.

Además en el caso de Almacén Schneider trabajan en el desarrollo de una aplicación para ventas por internet, mientras que la cadena estadounidense marcó que bonificarán el servicio de ventas online.

“El país no se puede parar. Acá internamente hay que prevenirnos, pero nosotros tenemos que seguir trabajando. Si lo veo por mi negocio es muy complicado. La persona que tiene un sueldo puede seguir cobrando a fin de mes, pero un negocio que tiene 17 empleados, si no puede facturar, al otro mes no puede pagar los sueldos, ni los compromisos de pago que asume con sus proveedores”, reflexionó Kuchen. “Tenemos un doble rol. Garantizar la seguridad de nuestra gente, pero por otro lado no podemos dejar de operar, porque tenemos que garantizar que la gente compre lo que necesite”, dijo por su parte Quiroga.