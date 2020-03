Efecto coronavirus: robaron elementos de higiene en la UNSL

El lunes llegó con sorpresas poco agradables para la comunidad de la UNSL. Los dispensers de alcohol en gel y jabón de baños y espacios comunes estaban vacíos -en algunos casos- o destruidos por el robo de los productos de higiene.

El faltante fue detectado por personal de maestranza de la casa de estudios. Por estos hechos, los directivos decidieron reforzar la vigilancia para evitar que vuelva a suceder y para garantizar los productos para trabajadores y alumnos.

“Las autoridades de la universidad consideraron que estas acciones individuales, egoístas y poco solidarias no se condicen con el escenario complejo que estamos atravesando, ya que se requiere de un trabajo colaborativo de toda la comunidad universitaria. Además, con esta actitud perjudican a la inmensa mayoría de estudiantes, docentes y no docentes que no pueden higienizar adecuadamente sus manos”, dice la noticia publicada en el sitio web de la entidad.

Rosa González, directora de Servicios Generarles, lamentó los hechos “porque con gran esfuerzo se ha logrado conseguir los elementos de higiene para que todos los edificios tengan el alcohol y jabón necesarios para asegurar la correcta higiene de manos de la comunidad universitaria”.

El personal ha realizado hasta cuatro veces la reposición de alcohol en cada dispenser, esto implica una tarea exhaustiva ya que se deben repartir estos elementos en todos los edificios y sedes de la Institución. Además, debido a las tareas asignadas por sector para el personal, no es factible que haya personas en cada baño controlando la correcta utilización de los elementos de higiene personal.