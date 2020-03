Pánico en los mercados por la crisis sanitaria

Este miércoles los mercados financieros mundiales volvieron a cerrar a la baja, arrastrando así las acciones argentinas, que registraron pérdidas de hasta 17 puntos. La bolsa local, que cerró sus operaciones con una baja del 9%, continúa en depresión, marcando un nuevo récord para los últimos 15 años en el índice riesgo país, que trepó a los 4042 puntos.

Las desmejoras eran encabezadas por las acciones de YPF, que perdían 17% y acumulan así un desplome superior al 38% en la última semana. Le seguían, entre las mayores caídas diarias, Cresud, con una desmejora de 15%, el Grupo Financiero Galicia, con un rojo de 12,7%, y Edenor, con una baja de 10,9%.

El sector de energía es el más afectado y que generó mayor inercia para la caída de las bolsas mundiales, siendo el petróleo WTI con 15% el activo que más se depreció.

