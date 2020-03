Cappa: "En Argentina se jugaba al fútbol y me agarraba de los pelos, no lo podía creer"

El ex DT de River defendió al “millonario” por no presentarse a jugar el sábado pasado.

El ex entrenador de Huracán, Racing y River, entre otros, Angel Cappa manifestó hoy desde Madrid, donde reside, que no podía creer que en Argentina se siguiera jugando al fútbol y defendió la decisión de River de no presentarse el sábado pasado.

"Cuando veía que en Argentina se jugaba al fútbol y no se restringía me tiraba de los pelos, no lo podía creer, como si los jugadores de fútbol, los utileros o el que maneja el micro fueran extraterrestres", sentenció Cappa.

En una extensa entrevista con Radio Rivadavia, uno de los ayudantes de César Luis Menotti en su etapa en el seleccionado argentino, remarcó como "una desconsideración" que se jugara el fin de semana pasado al fútbol.

"Sinceramente lo que sucedió fue una desconsideración para con los jugadores y con el resto de la gente", apuntó el técnico del recordado Huracán de 2009.

Cappa contó que en España el Getafe "se negó a viajar a Italia para jugar un partido, en ese momento el presidente expuso que la salud era más importante que un partido".

"Por eso digo que River hizo bien en no presentarse a jugar y estuvo muy bien, la salud siempre tiene que estar primero", explicó quien también fuera ayudante de campo de Jorge Valdano en Real Madrid y Tenerife.

"Cuando uno se aviva suele ser tarde", agregó Cappa, quien también relató de manera cruda lo que se está viviendo por estas horas en España, donde los contagiados por coronavirus se cuentan de a miles.

"Antes, cuando empezó todo, cuando se comprobaba que tenías la enfermedad te internaban pero ahora no porque están colapsados los hospitales", contó Angel Cappa.

Y añadió: "Los respiradores no alcanzan para todos los enfermos, entonces los médicos tienen que decidir entre cuatro y cinco personas a quién se lo dan, en una situación moral muy difícil para ellos".

Cappa vive hace muchos años en Madrid junto a su mujer y sus dos hijos también residen en la capital española.

"Estamos en casa mi mujer y yo, mis hijos en sus casas, y salimos lo mínimo, para ir a comprar comida y o ir a la farmacia", subrayó.

"Cuando había 50 infectados decíamos 'no pasa nada', íbamos a comer afuera con amigos, pensábamos que era una gripe normal y cuando nos dimos cuenta la situación ya estaba complicada", sentenció.

"Una vez que se genera la rueda de contagios es muy difícil pararla, por eso cada vez cuando hablo con un amigo argentino le digo que hay que tomar las medidas ya mismo. Hace dos días en España había siete mil contagiados y hoy hay once mil", completó.

NA