La legión de San Luis brilló en Mendoza

El tradicional torneo de tenis “Crepuscular de Mendoza” tuvo una fuerte presencia del club puntano Ave Fénix con excelentes presentaciones como las de Juan Cruz Orellano, Manuel Suárez Vega y Ennio Festa.

El “Crepuscular” es el primer torneo de la máxima categoría de la Federación Mendocina de Tenis de la temporada que se disputó junto con el segundo Abierto de menores, con jugadores de toda la región.

La delegación de San Luis estuvo conformada casi en su totalidad por jugadores de la escuela del Ave Fénix y un representante de la Aguada Tenis.

Orellano quedó entre los cuatro mejores en Primera, mientras que Suárez Vega fue campeón en singles y dobles de la categoría Sub 18. Festa fue campeón en dobles y finalista en singles, también de la categoría Sub 18. Además, cumplieron excelentes performances Mariano Honorato, Agustín Leiva (Aguada Tenis), Camila Caballero y Paula Ávila.

Un futuro enorme. Juan Cruz Orellano derrotó a dos No 1 antes de llegar a la semifinal de Primera.

En su segundo torneo como “profesional”, Juan Cruz Orellano llegó a la semifinal tras dejar en el camino a dos No 1. En el segundo partido se midió contra Luis Moreschi, mejor rankeado 2019, a quien venció de forma contundente en dos sets: 6/4 y 6/2. La llave lo depositó en cuartos de final con Rodrigo Orozco, el número uno del cuadro. Orellano terminó ganando 7/6 y 6/4. En semis se enfrentó ante Joel Carrión y el puntano cayó sin atenuantes.

“Juan Cruz viene demostrando una gran evolución, este fue su segundo torneo como profesional y dejó a dos pesos pesados en el camino. En el primer torneo que disputó era muy chico, fue en La Strega, el último de Primera que se hizo en San Luis. Desde ese torneo hasta ahora maduró y le dio calidad a su juego”, sintetizó Pedro Estrada, profesor del Ave Fénix.

Respecto al presente del tenis de San Luis, Estrada dijo: “Esta temporada arrancamos el 6 de enero, junto con el profesor Daniel Sánchez, también del Ave Fénix. Venimos muy bien. Hace dos fines de semana fuimos a jugar el Regional, en el Club Andino y el Hípico de Mendoza, allí Juan Cruz Orellano fue campeón Sub 18, Juan Cruz Gatica llegó a la final Sub 12, Estefano Camilli fue finalista Sub 14 y Martina Vernal, campeona Sub 18. A pesar de que recién son los primeros torneos, ya es un gran año para nosotros”.

Este torneo del fin de semana, el “Crepuscular”, fue el último del calendario de la Federación Argentina de Tenis hasta nuevo aviso por la pandemia de coronavirus.

Un dupla vencedora. Manuel Suárez Vega y Ennio Festa levantaron la copa en dobles de la categoría Sub 18.