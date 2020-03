Parejas villamercedinas reprograman sus bodas

Las parejas que tenían turno para dar el sí ante el Registro Civil tienen la posibilidad de decidir voluntariamente si realizan la ceremonia ya que, como medida de prevención por el coronavirus, solo permitirán el ingreso a la sala a los novios y sus respectivos testigos. Habitualmente, todos los viernes realizan entre seis y siete casamientos en la sala del complejo Molino Fénix (lugar en el que celebran las uniones) y dos en los salones de fiesta. Pero con las últimas normativas propuestas para evitar la aglomeración de gente, el ingreso a los lugares es reducido, es por ello que al menos tres de las parejas que iban a contraer matrimonio esta semana decidieron postergarlo hasta que la situación mejore.

Además, Roberto Mones Ruiz, director del Registro Civil delegación Villa Mercedes, comentó que no entregan turnos para lo que resta de marzo. Asimismo, agregó: “En nuestras oficinas de avenida Mitre y Remedios de Escalada, trabajamos con una guardia mínima y no hay atención al público”, explicó.

Las actas por defunción que tienen 48 horas para obtenerlas, los certificados de nacimiento que estén por concluir el plazo y la entrega de algún DNI que sea de suma necesidad son los trámites considerados de emergencia.

“Como para registrar a un recién nacido tienen cuarenta días de tiempo para hacerlo y para tramitar el DNI un año, decidimos que solo a los de suma necesidad los atenderemos en el momento, pero siempre con los recaudos correspondientes. Por ejemplo, para asentar al bebé deben presentarse los padres con el menor y los recibe un solo empleado”, acotó.

En la oficina no hay atención al público y solo realizan trámites de emergencia.

Hasta el miércoles pasado realizaban todos los trámites con un personal reducido y al edificio permitían el ingreso de una persona por vez. “A modo de adhesión de los últimos anuncios del gobernador de la provincia, Alberto Rodríguez Saá, decidimos, al menos por lo que queda del mes, suspender todo y atender esos casos excepcionales”, sostuvo.

Vanesa Muñoz Quiroga, agente administrativa de la dependencia, aclaró que están sujetos a todo tipo de modificación según consideren los entes gubernamentales y además relató que “la mayoría de los casamientos del mes de marzo está suspendida, le hemos explicado a la gente sobre la reducción de personas para estar en una sala y ellos deciden si lo hacen o no porque no está permitido ni la presencia de un fotógrafo. Y los que eligieron postergarlo deben venir más adelante. En este momento no sabemos cuándo podremos retomar las actividades con normalidad, por ahora es hasta fin de mes”, puntualizó.

Como recomendación, el titular de la dependencia concluyó: “Estamos trabajando sin atención al público y con poco personal para cuidarnos entre todos, por eso, le pido a la gente que haga las consultas desde su casa. Deben llamar a la Autopista de la Información (2664-452000) y nos comunican al instante”, dijo.