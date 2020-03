Algunos comercios aún reciben billetes de cinco pesos

Taxistas y colectiveros también hacen excepciones. El domingo entró en vigencia la medida que determina el reemplazo del papel. Aseguran que no hay monedas.

Si le quedó algún billete de cinco pesos en el monedero no todo está perdido. Algunos pequeños almacenes, taxis y estaciones de servicio tuvieron que flexibilizar la medida del gobierno nacional (de eliminar el billete a partir del 1º de este mes) debido a la falta de monedas en el mercado. Sin embargo, si decide hacer las compras en las grandes cadenas de supermercados, deberá usar tarjeta para evitar que le reboten el billete con la cara del General San Martín. A la par, una empresa de transporte interurbano intentó un sistema de vales que duró pocas horas. Ahora los reciben.

Durante la jornada del sábado, una de las empresas que lleva pasajeros a Juana Koslay informó que para suplir la ausencia del billete y las monedas de cinco pesos, entregarían un vale que sería devuelto en el próximo pago de pasaje. El Programa Transporte informó a El Diario que no aprobaban esa medida. Horas después, la empresa optó por ser contemplativa y recibir los cinco pesos. Según trascendió, la medida se extendería hasta el 31 de marzo.

En el caso de quienes tienen un taxi o manejan uno, ellos deciden con el usuario qué es lo más conveniente. Algunos tratan de no aceptar el billete, ya fuera de vigencia. Otros redondean a favor del cliente, pero sostienen que al cierre del día laboral son notables las pérdidas de ganancia. La última alternativa es entregar los vueltos con monedas de un peso y de dos, porque aseguran que las de 5 todavía no aparecen.

De tres expendedoras de combustible que consultó El Diario solo una tiene la orden precisa de no tomar la moneda que estaba en vigencia hasta el sábado a la medianoche. Las otras, ante la falta del metal, absorberán el problema de los usuarios, que los dueños de las empresas resolverán yendo a los bancos a cambiar papel por monedas antes del 31 de marzo.

Otro de los inconvenientes es que también escasean las monedas de $1 y $2.

Antes de perder plata, los pequeños comerciantes tomaron, en algunos casos, la decisión de seguir operando con los conflictivos billetes que desde enero amenazan con desaparecer. Afirman que tampoco quieren generar discusiones con los clientes, que en el caso de esos rubros se trata de gente que habitualmente los visita. Las verdulerías, los kioscos y almacenes utilizan el recurso de redondear para arriba y ofrecen llevar algo más para completar el monto que les permita dar vuelto con los billetes que hay. Solución que no siempre funciona, pero que les da una estrategia a los vendedores hasta pasar el mal momento.

Las grandes cadenas de supermercados que hay en San Luis no autorizan a sus cajeros a recibir el billete de cinco pesos. Los empleados aseguran que no tienen monedas de ningún tipo o que no alcanza para satisfacer las necesidades de todos los clientes que reciben a diario. Ante la encrucijada, los empleados deciden omitir del valor total la diferencia a favor de los consumidores. Afirman que ante los faltantes, las empresas se los descuentan sin tener presente la coyuntura.