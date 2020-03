No todo será Netflix, también hay que mantener el físico

Para el puntano común que tarde o temprano, entre serie y serie de Netflix, tendrá que estirar sus piernas, hay un abanico de chances para hacer deporte desde la comodidad hogareña.

La cuarentena por coronavirus que nos tiene a todos confinados en nuestras casas no es excusa para dejar de hacer ejercicio. Aunque no podamos salir a la calle a practicar algún deporte, salir a correr o ir a un gimnasio, sí que podemos utilizar todos los recursos disponibles y ponernos a hacer deporte.

El aislamiento generó movidas de todo tipo. Una de las más fuertes es la de #YoEntrenoEnCasa, el hashtag que utilizan deportistas —y no tanto— para mantener un buen estado atlético.

El coronavirus pone a prueba la salud de muchas personas, tanto emocional como física. En cuanto a esto último, el riesgo de aumentar de peso por el sedentarismo se puede contrarrestar con actividad doméstica. En la red, y fuera de ella, hay recursos para mantener nuestro estado hasta que pase la alarma y se pueda salir a la calle libremente.

Son muchos los deportistas locales que subieron a sus perfiles la forma de transformar el aislamiento y siguen con sus rutinas rodeados de sillas, en la habitación o en un patio soleado. Los gimnasios aprovechan las redes sociales para ayudar a sus clientes a mantener el tono físico. En Instagram se ha creado un hashtag a raíz de una iniciativa de distintos entrenadores personales: #YoMeMuevoEnCasa. Allí, el material es inagotable.

"Al margen de las recomendaciones que ya sabemos, del lavado personal y de la casa, hay que evitar salir. La actividad física no perjudica, todo lo contrario, ayuda al bienestar y por lo tanto a tratar de evitar el coronavirus. En la tranquilidad del hogar se pueden realizar varias actividades para mantenerse en forma", sentenció Fernando Alday, doctor del plantel de Estudiantes.

Mantener el físico es un reto mayor para quienes hacen de ello su forma de vida: los deportistas de elite. Entre las recomendaciones, los profesionales de la salud piden "evitar las zonas deportivas públicas y privadas, interiores y exteriores, excepto el propio domicilio", haciendo hincapié en esto último para los programas facilitados por los técnicos. Asimismo, desaconsejan hacer deporte en situación de enfermedad o "cuadro febril".

"Al permanecer en la casa con la familia hay que encontrar la forma de hacer actividades a medida. Desde el club les vamos a suministrar a nuestros jugadores un programa para seguir", cerró Alday

Según la CNN, los cinco mejores sitios son: Nike Trainning Club, Adidas Trainning, Asana Rebel, Fitbit Coach y AAPTIV.

En Argentina, el más usado es "7 minutos". Este peculiar entrenamiento de corta duración está basado en el método HICT (entrenamiento de circuito de alta intensidad). Le sigue "Freeletics". Se trata de una de las apps más completas para ponerse en forma sin tener que ir a ningún gimnasio; te bastará con tu propio cuerpo.

Como curiosidad, esta aplicación también te guiará en procesos complementarios para cumplir tus metas, como en el caso de la nutrición. Pese a ser gratuita, algunas de sus funciones más interesantes son pagas, como el contar con un entrenador personalizado.

Para quien tenga redes más rudimentarias, como la simple conexión a Internet, también hay disponibles tablas de ejercicios. Además, el entrenamiento es una buena opción para disfrutar en familia, aprovechando que los más pequeños tampoco tienen clases.

En YouTube existen numerosas cuentas, como la que se muestra de Gymvirtual. Tiene 7,5 millones de suscriptores y el video insertado ya acumula más de 10 millones de visualizaciones.

Algo menos de popularidad tiene el canal Xuan Lan Yoga (507.000 suscriptores), pero tiene la comodidad de ser un canal en español. El yoga es otra opción para quienes busquen otro tipo de ejercicio menos agresivo y más orientado hacia el estiramiento, además de aportar un bienestar emocional.

Aquellos que busquen alternativas más sofisticadas pueden bucear en el mundo de los videojuegos. En ese sentido, el aislamiento por coronavirus en China provocó una demanda del videojuego Ring Fit Adventures (Nintendo Switch) tal que se agotaron las existencias.

En Italia, el país de Europa más afectado por la pandemia, ha ocurrido algo parecido y también está prácticamente agotado. En España va camino de ocurrir un hecho parecido. La alta demanda ya ha provocado que en plataformas como Amazon su precio se dispare (a partir de 159 euros).

Quienes tengan a mano consolas más antiguas como la Nintendo Wii podrán desempolvar el Wii Fit. Pero si optamos por la última generación y nos salimos de la marca Nintendo, podemos optar por juegos como el Aces of the Multiverse para PS4, un juego que además está orientado a la actividad física en niños. Y para usuarios de la Xbox One, uno de los más populares es el Zumba Fitness World Party.