"Mati" Rosales está tranquilo y espera para volver a la cancha

Jugador del Burgos CF desde enero —inicio del mercado invernal europeo de fútbol—, Matías Rosales es uno de los muchos argentinos que se encuentra en España cumpliendo una rigurosa cuarentena, frente al avance de coronavirus que tiene a ese país entre los más golpeados a nivel mundial.

Situado a 244 kilómetros al norte de Madrid, Burgos es una ciudad pintoresca con varios monumentos históricos como la Catedral de Santa María, agradable y tranquila donde, según el mercedino ex Boca Juniors, se destaca el respeto de la gente tanto en el trato diario, como en las normas vigentes para contrarrestar la pandemia.

Sin fútbol desde hace una semana, el volante de 21 años que juega en la Segunda División B mantuvo contacto con El Diario de la República contando cómo es ahora el día a día en un territorio que, junto a Italia (fuera del gigante asiático China), concentra actualmente parte de la atención.

Matías también le llevó serenidad a su familia.

—¿Cómo estás y cómo se vive la situación actual en España?

—Me siento muy cómodo en Burgos, tranquilo por el momento. Estoy en mi departamento con unos compañeros de Argentina que juegan en el club. Cuando surgió esto les hice la propuesta de hacer la cuarentena juntos y llevamos seis días en aislamiento.

—¿Cuándo se suspendió la actividad y hasta cuándo sería?

—Hace una semana que paró el club, los demás también. Primero se habló de un parate de dos semanas, pero supuestamente serían más días y hay que esperar.

—¿Cuáles fueron las recomendaciones del club?

—Nos pidieron que estuviéramos en aislamiento total, cada uno en sus casas. Solamente podemos salir para ir al supermercado a comprar lo necesario. Todo el día estamos en el departamento, así que podemos hacer los ejercicios necesarios con los materiales que tenemos. Nos pasaron una rutina y con eso llevamos el día a día.

—¿Los españoles respondieron bien a la cuarentena?

—Acá todo es muy ordenado por el momento y, por lo que observo, no hay nadie en las calles y respetan mucho eso. Cuando me toca ir al supermercado no es que hay un loquero, hay poca gente. No compran demasiado, sino lo necesario para que no haya lío.

—¿Tu familia está preocupada?

—Al principio mi familia estaba muy preocupada, pero traté de darles calma día a día y ahora saben que estoy bien y están un poquito mejor. Acá estoy cumpliendo las normas.

—Tras dos meses, ¿te adaptaste al ritmo de España y su gente?

—España es muy lindo, había venido con la Selección Argentina (juvenil Sub 20). Fui a Valencia a jugar un torneo en que salimos campeones, y a Madrid. Y a Burgos no la conocía y la verdad es que me gusta mucho la ciudad, la gente es tranquila y ordenada, muy respetuosa. Estoy muy contento acá.