Afirman que está asegurado el abastecimiento de productos

Los supermercados y mayoristas limitan la compra de algunos artículos de consumo familiar. Recomiendan no ir de compras en grupo para así evitar contagios.

Desde que entraron en vigencia las primeras medidas restrictivas de circulación pública decretadas por Nación, una imagen común en cualquier ciudad del país fue la aglomeración de grandes cantidades de personas haciendo interminables filas para realizar compras de alimentos y artículos de limpieza en supermercados y negocios mayoristas. Pese a la gran demanda desatada por la emergencia sanitaria, las grandes cadenas afirmaron que el abastecimiento de los artículos básicos de consumo está asegurado ya que, junto a su producción y distribución, fue considerado por el gobierno nacional como "actividad esencial".

Salvo contadas excepciones, en los grandes comercios consultados por El Diario de la República sus responsables y empleados indicaron que solo tienen inconvenientes para hacer reposiciones de productos como alcohol etílico y en gel, ya que las compras superan ampliamente la oferta.

"Atendemos al comerciante para que pueda ingresar a retirar sus pedidos, para que los almaceneros tengan para proveer a la gente, que es la misma que viene a comprar acá. La población se tiene que quedar tranquila de que hay mercadería. Nos tiene que dar tiempo y margen para que el pequeño comerciante pueda ingresar y llevarse los productos para su negocio", explicó el gerente de Maxiconsumo, Eduardo Luna, quien agregó que durante la última semana la clientela comenzó a llegar a las 6, dos horas antes de la apertura del salón comercial, para asegurarse las compras.

"Hay mercadería, los precios no subieron y son los mismos que están publicados en nuestra página web y en el catálogo impreso semanal. No hay por qué alarmarse, el desabastecimiento no sucede", sostuvo.

Otro de los grandes centros comerciales al que los puntanos recurrieron en masa para abastecerse fue la cadena Walmart, donde también tomaron medidas restrictivas de ingreso y para la adquisición de algunos productos de consumo familiar, como por ejemplo, conservas, papel higiénico, azúcar, aceite, harina, entre otros. Pueden llevarse hasta tres y seis unidades por grupo familiar.

El gerente de Relaciones Institucionales de esa multinacional, Juan Pablo Quiroga, dijo que en los salones de todo el país admiten hasta doscientas personas dentro de cada local, que es la cantidad que permite una distancia prudente entre las personas para mantener las condiciones sanitarias adecuadas.

"El abastecimiento está ajustado a la demanda y a los pedidos que realizaron nuestros proveedores previos a esta situación extraordinaria que está atravesando el país. En estos momentos la entrega es como la del día anterior al decreto de la cuarentena absoluta y hay un ajuste en la provisión. Vamos a tomar las medidas correspondientes para que la gente encuentre el producto que busca", señaló Quiroga.

En la sucursal de Vea de la calle San Martín, uno de los empleados confirmó a El Diario que en esa cadena también el suministro es normal, con la excepción de que pusieron un tope de hasta tres ejemplares por persona de los productos de primera necesidad como lavandina, azúcar, fideos, entre otros.

Defensa del Consumidor controla precios en la calle

Ante la especulación de algunos comerciantes tras la propagación del coronavirus en el país, los Estados nacional y provincial dejaron en claro que no tolerarán el oportunismo de unos pocos por sobre el interés de la mayoría de la población. En San Luis, la Dirección de Defensa del Consumidor comenzó a controlar el precio de los insumos de primera necesidad, como alimentos y artículos de limpieza e higiene personal que tuvieron una remarcación abrupta de precio.

Los casos más emblemáticos fueron los barbijos y el alcohol en gel, que sufrieron un incremento de hasta un 500 por ciento. El titular del Área de Control Gubernamental, Alberto Montiel Díaz, advirtió que las multas para los comerciantes abusivos oscilarán entre los 50 mil y 100 mil pesos. Según la Resolución 86 del Ministerio de Desarrollo Productivo, dependiente de la Secretaría de Comercio de la Nación, el precio del gel desinfectante debe costar lo mismo que a mediados de febrero, sin posibilidad de modificar su valor por los próximos tres meses.

La fiscalización recae sobre farmacias, empresas productoras y vendedoras de artículos químicos, como también supermercados.