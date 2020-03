"Tatá", una docente que abrazó la educación rural durante 17 años

Cristina "Tatá" Evangelista arrancó su carrera como docente en 1987, pero asegura con firmeza que la etapa que más la identifica es la que inició en 2002. Desde ese momento abrazó a la educación rural y se aferró a ella hasta hace unas semanas. El 13 de marzo firmó su renuncia por jubilación, luego de pasar más de una década como directora de la Escuela Nº 35 “Granadero Basilio Bustos”, ubicada en el paraje Río V. Aunque no seguirá en las aulas, aseguró que continuará aportando sus conocimientos y experiencias en el mundo agrario.

"Tatá" nació en Río IV, pero sostiene que es puntana de corazón. "Soy defensora de esta tierra, con todos sus usos y costumbres", expresó. La mujer llegó a Villa Mercedes en 1985 para estudiar. Dos años más tarde se recibió en el Colegio Normal.

La primera vez que estuvo al frente de un grupo de niños y niñas fue en la "Pedernera". Luego siguió dando clases en el Hogar Escuela y allí encontró su verdadera pasión. "Marcó mucho mi vida porque en aquellos años estaba el internado y recibíamos a chicos del campo. Allí estuve unos 15 años hasta que llegó una reestructuración interna, el Hogar cerró y me tocaba quedarme ahí, pero decidí irme", recordó.

En el 2002 arribó al paraje Río V para quedarse. Fue una de las primeras docentes del lugar, presenció el crecimiento de la escuela y conoció a la mayoría de los chicos y chicas que pasaron por allí. "Trabajé 17 años y 4 meses. Fueron muchos desafíos los que viví. Cuando llegué era una escuela rancho, había un solo maestro, Juan Godoy. Empezamos a hacer gestiones para que nos hicieran el edificio nuevo y, de a poco y con mucho esfuerzo, lo logramos. Él no pudo disfrutarla porque le llegó la jubilación antes de que la terminaran. Ahora está precioso el colegio", contó emocionada.

Entre las aulas y el campo. La educación rural, siempre como estandarte

Durante los primeros años había solo seis alumnos, pero con el tiempo se fueron sumando y la "Basilio Bustos" llegó a tener 21 estudiantes. Mientras "Tatá" estuvo a cargo de la institución no solo fortaleció lazos con los alumnos y alumnas, sino también con sus familias. Es por eso que cuando decidió jubilarse los reunió y les contó sus planes con un año de anticipación. "Tenía programado asentar el retiro en noviembre, porque había cumplido los 57, que es la edad en la que la ley me permite gestionar el beneficio. Entonces decidí ir hablándolo con los padres y con los chicos porque sabía que el desapego iba a ser doloroso. Y les dije: 'El 2019 es mi último año'. Fue difícil, pero en diciembre aprovechamos el festejo de fin de año para despedirnos cómo se debe", dijo.

Para la maestra, la educación rural es una de las cosas que la mantiene en pie. Incluso sostuvo que la profesión marcó su vida desde una perspectiva filosófica. "Concibo que es ese espacio donde entregás herramientas para que los chicos puedan apropiarse de una realidad individual, reflejando lo colectivo", señaló.

Las horas como directora se acabaron, pero eso no será impedimento para que Cristina continúe con sus actividades. "Aunque todo lo imaginable y lo programable para este nuevo tiempo quedó a un costado debido al coronavirus, tengo varios proyectos y todos relacionados al contexto rural. La idea es seguir trabajando con los vecinos de otras localidades y pueblos. También hay una iniciativa con las mujeres del INTA. Y estoy asesorando y compartiendo algunos puntos de vista con un pedagogo de la Universidad Nacional de San Luis, en un programa de Extensión sobre adolescencias y ruralidades", anticipó.

Con un tono tranquilo y seguro, Evangelista concluyó: "No me voy cansada de enseñar, tampoco creo estar decepcionada ni angustiada, solo consideré que ya estaba. Igual no fue fácil, tuve que convencerme, pero estoy feliz de haberlo hecho".

Compromiso social. Trabajo colectivo entre docentes, familias y alumnos.

Fue "una maestra de la vida"

Evangelista recibió menciones y reconocimientos a lo largo de su carrera. Diversas instituciones y organizaciones la destacaron por su aporte y su compromiso social con los sectores más vulnerables de la comunidad.

El año pasado, el Ministerio de Educación de la Provincia eligió su nombre para conmemorar el Día Provincial de los y las Docentes Rurales.

En el 2012, la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (Ctera) le otorgó la distinción "Maestra de la vida", una mención que también recibieron Susana Trimarco, Estela Maldonado, Mariano Ferreyra y "Pepe" Soriano, entre otros.

"Siempre he tomado esos gestos como un reconocimiento a la docencia rural y no a mí. La gente valora la tarea en comunidades chicas y eso me alegra mucho", dijo.