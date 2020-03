Entregan tortas a los médicos para agradecer su labor ante la pandemia

María Belén Randazzo amaneció el viernes con una misión: donar todas las tortas de su pastelería a los médicos del Hospital San Luis para agradecerles, en nombre de todos los puntanos, su labor diaria ante la expansión del coronavirus.

"Iba a atender en mi negocio hasta el viernes, pero cuando estaba en mi casa tomé la decisión de no abrir. Pasé por la pastelería, junté todo lo que me quedaba y fui al hospital, entré por la guardia de adultos. Estaba muy sensible, no pude decir nada, solo me paré con las bolsas y la señora de recepción se dio cuenta del motivo por el cual me encontraba ahí. Nos hablamos con la mirada y nos emocionamos mucho", detalló.

María Belén dijo que fue en nombre de todos los puntanos a agradecerles a los médicos por su tarea diaria. "Yo no quería alimentar sus estómagos, sino su ánimo y su fe. Sé que están cansados y muy preocupados, pero aun así siguen cuidándonos", expresó.

En su cuenta de Facebook, la mujer contó que cuando salió del hospital no podía parar de llorar por la conmoción que sentía. "Lo que pasó ahí no lo puedo describir con palabras", aseguró. El personal del hospital agradeció el gesto a través de las redes sociales.

La puntana de 41 años es la dueña de una de las sucursales de una red de pastelerías. María Belén contó que a los médicos les llevó tres tortas grandes de tres kilos cada una, placas de brownies y todo lo que quedaba en su negocio. "Me hubiese gustado darles más cosas dulces", expresó. No es la primera vez que tiene este tipo de gestos solidarios.

"Hace mucho que colaboro con comedores, pero siempre intenté que fuera un gesto anónimo. Creo que no hace falta demostrar que hiciste un gesto solidario. Sin embargo, un día una chica de uno de los lugares a los que dono me dijo que si hacía públicas estas acciones, más gente se podía sumar y donar. Es un efecto contagio", relató.

Según Randazzo, al coronavirus lo va a vencer la solidaridad. "Nuestra forma de ayudar es quedándonos en casa. Sé que es contradictorio pero, si estás obligado a salir a trabajar, podés llevarles algo para que se sientan acompañados", aconsejó.