Villa Mercedes: los comercios minoristas mantendrán el cierre a las 20

Con la extensión del aislamiento obligatorio y las medidas determinadas por el Comité de Crisis, los comerciantes de Villa Mercedes empiezan una nueva etapa en un año repleto de cambios en la atención al público. Pero esta vez, a través de la Cámara que los representa, acordaron mantener el horario de cierre a las 20, por más que todas las actividades estén permitidas hasta las 21.

“Tomamos esta decisión para dejar un margen de una hora para que los empleados y los propietarios de los negocios puedan volver a sus hogares y evitar la circulación de personas en el momento en que lo ha pedido el Gobierno”, argumentó Darío Sánchez, el secretario del organismo.

En lo que sí hubo modificaciones en las últimas semanas fue en la modalidad de apertura de los locales, ya que la mayoría optó por abandonar el horario corrido que se había implementado desde mediados de año y regresar al cortado. De esa manera, un gran porcentaje de los minoristas abre sus puertas de 9 a 13, hace una pausa para el almuerzo y retoma de 16 a 20.

Un gran porcentaje dejó la atención de corrido por el calor y la poca clientela en la siesta.

“Muchos sostienen que en la temporada de primavera y verano no circulan muchos clientes durante la siesta. Hay algunos pocos que trabajan desde las 10:30 hasta las 19:30, pero prácticamente todos volvieron a lo de antes. Evidentemente, Villa Mercedes todavía no llegó a acostumbrarse del todo a la atención de corrido, ese cambio cultural no se ha producido todavía”, agregó.

Luego de los anuncios del Comité de Crisis, Sánchez sostuvo que están muy conformes con poder continuar con la actividad en los salones de venta, que es el principal sustento económico de muchas familias. “Esta vez fue muy poco lo que hemos tenido que reacomodar y lo más importante es que nos permitió seguir trabajando, que era lo que necesitábamos. Agradecemos mucho haber sido escuchados con estas nuevas medidas”, manifestó.

Es que para los representantes de la Cámara han existido pocos contagios en los negocios minoristas y aseguran que si se respetan los protocolos, pueden minimizar mucho los riesgos de trasmisión del virus.

“Hubo algunos casos en las últimas semanas y tuvieron que cerrar, como pidió el Comité. Pero creemos que esta nueva etapa del aislamiento apunta a las juntadas sociales, que según explicaron es donde se ha dado el salto exponencial de positivos”, dijo.

Además, sostuvo que cada vez más locales de la ciudad han empezado a adoptar la aplicación “Trazar”, que permite llevar el registro de los clientes de forma digital y mucho más ágil. “A la gran mayoría la tenemos anotada, aunque se han dado algunas circunstancias de gente que es reacia a mostrar el DNI y hemos tenido que optar por el sistema anterior. Cuesta más en los almacenes de barrio o supermercados chicos, porque los comerciantes nos dicen que hay personas que se ofenden, y para no tener conflicto siguen con el papel y la lapicera. Para nosotros, contar con la app es muy beneficioso porque es mucho más rápido e higiénico”, elogió.