Señalan que los Caps de la capital solo atenderán personas con síntomas de coronavirus

Los Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS) del barrio Jardín San Luis y el que está ubicado en la Tercera Rotonda atenderán solo a aquellas personas que tengan síntomas que coincidan o estén relacionados con el coronavirus. Según informó la Municipalidad, extenderán su horario de atención, que será de 8 a 17 y de lunes a viernes.

“Pusimos doble turno y el personal rota, puesto que donde estamos ubicados es un punto neurálgico de gente que vuelve de viaje y por eso estamos atentos a las personas que vayamos a recibir”, explicó Ana Pérez, directora de Salud del Municipio.

Además, la funcionaria resaltó que suspenderán las especialidades que no estén relacionadas con los síntomas de la pandemia para así no fomentar el contagio. “Tampoco vamos a trabajar en vacunación ni toma de presión. Es muy específica la atención que se va a brindar para no tener personas sanas en lugares donde hay riesgo”, especificó.

El staff que trabaja en los CAPS incluye médicos, enfermeras y agentes sanitarios. “En el del Jardín San Luis, que es el más grande que tenemos, hemos preparado el shock room, las salas de atención primaria y aislamiento, hasta que llegue la ambulancia. Luego se llama al 107 para que recojan al paciente”, afirmó.

Ambos centros funcionarán bajo esta modalidad hasta el 31 de Marzo, aunque no descartan la posibilidad de que se extienda este plazo. “Veremos el desarrollo de la enfermedad en la Provincia, y a partir de ahí es que se harán cambios o se permanecerá de esta manera”, dijo la directora.

Por otro lado el CAPS del barrio Félix Bogado estará cerrado los próximos 10 días. “No tenemos espacio para atender a alguien que llegue con síntomas de coronavirus”, justificó Pérez.

“Estos días son claves para dejar libres las calles y los nosocomios. No es una emergencia asistir al centro de salud para vacunar a los niños. Solamente con una urgencia, algo grave. Para el coronavirus no tenemos cura, tenemos contención nada más. Que nadie salga si no es extremadamente necesario”, cerró.

Fuente: Municipalidad de San Luis.