Creen que la falta de luz incidió en el choque en el que murió un hombre

A eso se suma que, al parecer, las partes no habrían llevado las señales lumínicas correspondientes.

Una de las conjeturas que tienen los agentes de Accidentología Vial es que el choque que hubo el lunes a la noche entre un ciclista y un motociclista en la ruta de Pescadores, donde resultó muerto el conductor del rodado mayor, ocurrió por la falta de iluminación en la zona. El jefe de la dependencia, subcomisario Ismael Sosa, refirió que realizan las averiguaciones y pericias para saber cómo se produjo el accidente.

El hecho ocurrió entre las 19:30 y las 20, unos dos kilómetros antes de llegar a la rotonda de ingreso al barrio 9 de Julio. Allí colisionaron una bicicleta playera verde, en la que iba Brian Damián Bustos, de 27 años, y una moto Zanella ZB 125 negra y roja que era conducida por Ernesto Flores, de 57, quien perdió la vida en el lugar.

Ambos circulaban de norte a sur por la ruta de Pescadores, pero no está en claro quién impactó a quién.

Según el parte policial, Bustos vive en el kilómetro 5 de la ruta y el hombre fallecido, en el 3. “Ahora tratamos de establecer cómo se produjo la colisión. En el lugar hallamos un casco a unos diez metros del cuerpo y detectamos que había un derrape, de entre 20 y 25 metros, que la moto había producido de costado”, detalló el subcomisario.

En cuanto a los daños y a las características de la motocicleta, la fuente indicó que le realizaron peritajes y constataron que solo tenía iluminación en la parte delantera y que en ese sector tenía golpes propios del impacto.

Al ciclista le tomaron testimonio. “Adujo que llevaba una linternita led en la mano, pero eso no sirve para indicar que va circulando. No la llevaba en la parte trasera. Si bien él dice que alumbraba, a nosotros no nos consta que la llevara encendida cuando circulaba”, contó Sosa.

Playera. Bustos, el ciclista, solo sufrió escoriaciones en la pierna izquierda.

Un médico de Sempro constató la muerte de Flores y atendió a Bustos por una escoriación que sufrió en la pierna izquierda. Policías de Accidentología Vial le realizaron un test de alcoholemia que dio negativo.

En el lugar también estuvo la jueza Penal 3, Virginia Palacios, quien ordenó el levantamiento del cuerpo, el secuestro de los rodados y que le tomaran una muestra de sangre al motociclista para determinar si tenía alcohol en sangre.