Los videos no revelan quiénes le pegaron a Jofré, dicen las defensas

En lo que consideran una medida importante de la investigación, los defensores de los acusados de matar a golpes a Aureliano Jofré afirmaron que en las imágenes que registraron las cámaras de seguridad apostadas cerca del lugar del hecho no puede distinguirse a los autores de la paliza. Así lo dejaron asentado en un acta que firmaron los abogados de los detenidos.

Santiago Olivera Aguirre, representante de Mauricio Torres; Ernesto Torres Mathieu, defensor de Alexis Domínguez; Iván Coria, abogado de Lucas Escobar y Guillermo Levingston, a cargo de la defensa de Matías Cortez, tuvieron la posibilidad de ver los videos de una cámara de seguridad del Estado provincial y el contenido de la filmadora de una empresa privada. Todos llegaron a la misma conclusión: el material audiovisual no permite ver con claridad los rostros de quienes atacaron al hombre de 42 años.

Las imágenes captadas por las videocámaras permiten tener detalle de lo que ocurrió en inmediaciones a la avenida Santos Ortiz y Santa Fe el pasado 3 de marzo. Pero técnicamente, según los letrados, fue imposible ver las caras de la gente que rodeó a la víctima y, por ende, precisar sus identidades.

“Básicamente se ve la agresión a una persona, pero no se logra determinar quiénes lo golpean. Puntualmente, a Mauricio Torres, mi defendido, no se lo distingue entre las personas que le pegan a Jofré”, aseveró Olivera Aguirre en diálogo con El Diario.

“Simplemente no se ve con claridad quiénes son los agresores. No se ven sus rostros, no hay forma de individualizarlos. Con el resto de los colegas dejamos constancia, mediante un acta que firmamos, que no se pudo determinar a partir de esos videos quiénes eran los atacantes”, añadió.

En similares términos se expresó Torres Mathieu. “Vimos todo el contenido de las cámaras. No se pudo ver los rostros de las personas que había en el lugar. No hay forma de definir sus caras, no se distinguen. Lo hicimos constar en un acta que firmamos junto a la secretaria del juzgado”, contó el letrado.

Además, Olivera Aguirre hizo énfasis en otro punto. Los investigadores “se han basado en la declaración que ofreció un testigo cuyos dichos despiertan muchas dudas. En los próximos días tendremos más audiencias”, adelantó Olivera Aguirre. Al parecer, ese testigo es quien señaló a los cuatro hombres que luego fueron detenidos como sospechosos.

Tribunales en tiempos de coronavirus

A pesar de las restricciones que rigen en el Poder Judicial a raíz del aislamiento social y preventivo que ordenó el gobierno nacional para prevenir la expansión del coronavirus, la exhibición del video se hizo en el Juzgado Penal 1, a cargo de Marcos Flores Leyes, el magistrado que entiende en la causa.

Para cumplir el trámite sin romper ningún protocolo de salud, los funcionarios judiciales, empleados y abogados respetaron las normas requeridas por las autoridades. “Quiero destacar la tarea del juzgado para cumplir con todo lo solicitado y respetar los plazos. Se han empleado los tiempos procesales del caso con los recaudos que requiere el momento en que vivimos. Tanto la licenciada Carina Bernal (del Departamento de Investigación de Delitos Complejos del Poder Judicial) como los empleados hicieron un gran trabajo y es algo muy valorable”, destacó Torres Mathieu.

Este jueves continuará la toma de declaraciones para esclarecer lo ocurrido la noche del 3 de marzo, cuando Jofré padeció una feroz golpiza tras bajarse de su auto para auxiliar a Oscar Paredes, un joven que vivía cerca de la avenida Santos Ortiz y Santa Fe.

Segundos antes de la paliza, Jofré había atropellado con su coche a Paredes, quien cruzaba por allí. A raíz de la embestida, el joven falleció horas después.

Aureliano murió cuatro días más tarde, tras permanecer durante todo ese tiempo en terapia intensiva, con su cuerpo repleto de traumatismos y contusiones causas por vecinos de la zona y allegados al peatón.

En las próximas horas, el juez definirá si les dicta o no el procesamiento con prisión preventiva a los detenidos. Están imputados por "Homicidio doblemente calificado por el concurso de dos o más personas y por alevosía", delito cuya pena es la prisión perpetua.