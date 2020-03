James Parker, un puntano que vive la pandemia en España

Hoy España es uno de los países más afectados por el coronavirus, con la triste noticia de 769 personas que murieron en las últimas 24 horas, un récord en el país, que ya suma un total de 4.858 fallecidos y 64.059 casos confirmados. Madrid, la capital ibérica, es el lugar más crítico por el accionar del virus, en un panorama realmente caótico. Por decisión gubernamental, la cuarentena obligatoria se ha extendido hasta el 12 de abril. En ese contexto vive el puntano James Parker, jugador de la primera del club Benidorm de handball.

“Unos días antes de que aplicaran la medida de la cuarentena viajé a Horcajo, en Ciudad Real, y acá mantengo el aislamiento. Ya van unos 15 días, no sé bien, y tratamos de pasar el tiempo como se pueda. Hoy —por ayer— hubo unas 7.000 u 8.000 personas que se contagiaron y unas 760 muertes. El panorama no es muy alentador”, comenzó el relato el puntano.

La curva de la epidemia en la provincia de Ciudad Real continúa su crecimiento con un total de 885 casos positivos contabilizados por la Consejería de Sanidad y un total de 67 fallecidos por COVID-19 a fecha del miércoles 25 de marzo. Los datos implican un incremento de 199 casos respecto al martes y en ocho muertos más por la enfermedad. La cifra supone que en Ciudad Real haya actualmente 178,75 casos positivos y 13,53 fallecidos por cada 100.000 habitantes. Estos datos sitúan a Ciudad Real como la séptima provincia de España más afectada por coronavirus, la primera en Castilla-La Mancha, y en la misma posición en cuanto a fallecidos.

“No salimos de la casa, las calles están vacías. Solo por ahí sale uno por casa a hacer algunas compras a los supermercados o farmacias que tengas cerca de tu vivienda. Si te encuentran y te agarra la Guardia Civil o la Policía y estás lejos de donde dice el documento que vivís, te multan o te meten preso, y lo que tiene esto es que son delitos penales. Esas multas van de 100 euros a 600 las leves, y después ya tenés multas de hasta 30.000 euros. Por ejemplo, en estos días abrió un bar de cervezas: lo detectó la Guardia y le aplicó una multa de 25.000 euros”, relató Parker, quien hace unas semanas fue una de las figuras en la final disputada por su equipo contra el Barcelona por la Copa del Rey de Handball.

Un poco de lectura en cuarentena.

Con respecto al entrenamiento en tiempos de cuarentena, Parker contó: “Realizo una rutina que me manda el club. Además tengo tanto tiempo libre que refuerzo con algunos ejercicios específicos. El resto del tiempo lo uso para el esparcimiento, juegos de mesa, mucho tiempo con la 'Play' o viendo series. Arranqué con meditación y yoga, ya no sé qué más hacer”.

"El gobierno, por lo pronto, extendió la medida 15 días, hasta el 12 de abril. Y la Liga suspendió el torneo; algunos clubes ya dijeron que no tienen para afrontar los gastos de los fichajes".

“Lo que se especula es que la Liga va a finalizar así como está ahora, no sé que va hacer con los ascensos y descensos. Nuestro club presentó Expedientes de Regulación Temporal de Empleo, que sería como una cláusula de desempleo por una causa de fuerza mayor, y el Estado español nos pagaría el 70% de nuestro contrato, así que estamos a la espera desde hace una semana. La gestoría la hizo todo el club”, detalló el puntano sobre su situación económica.

Tan ansiado como escaso en Argentina, el alcohol en gel no es prioridad en España: “No lo usamos. Las recomendaciones de cómo atacar al virus son claras, con jabón y nada más. No salir del hogar. Barbijos y guantes, eso sí se considera. Cuando vas al súper en la puerta te brindan guantes y barbijos, pero no andamos en la calle con estos elementos. En realidad no andamos en la calle de no ser necesario”.

En épocas digitales, la información es global. En tal sentido, "Junior" está al tanto de todo lo que pasa en San Luis: "Leo las noticias y me cuenta mi mamá que allá la enfermedad está avanzando y que los controles se están endureciendo, que el Gobierno de San Luis está muy atento y con medidas atinadas. Pero hay una realidad: si la gente no toma conciencia van a padecer lo mismo que estamos padeciendo nosotros. Esto es muy triste, la gente se muere y la ponen en una pista de patinaje".