Caso Jofré: "Hay más testigos, pero no quieren hablar por miedo"

Para Marcelo, hermano del hombre asesinado a golpes, hay más implicados. "Tienen que ir presos", afirmó.

En su foto de perfil sale contento, con un trofeo en la mano y vestido con una camiseta de fútbol. A su lado está Aureliano Jofré, con una sonrisa amplia, en una postal tan futbolera como familiar. Es Marcelo, el hermano del hombre asesinado a golpes tras protagonizar un accidente de tránsito. Se lo nota tranquilo, tal vez porque su familia encontró algo de justicia en las últimas horas, pero también suena angustiado por la pérdida de su amigo más fiel. En una charla con El Diario de la República, Marcelo Jofré se mostró conforme con el accionar de la Policía, pero también dio un dato revelador: “Sabemos que hay más testigos que vieron lo que pasó, pero no quieren hablar por miedo. Tienen temor de hablar y después sufrir las consecuencias”, contó.

“Hubo más gente golpeando a mi hermano. La Policía sigue trabajando y la investigación avanzó. Por lo que me dijeron, estas cuatro personas que están detenidas fueron parte del grupo que le pegó y los testigos que se animaron a hablar los señalaron. Me deja tranquilo, nos da calma que la causa avance”, contó Marcelo.

El viernes, el juez Marcos Flores Leyes les dictó la prisión preventiva a Alexis Domínguez, Lucas Escobar, Matías Cortez y Mauricio Torres, cuatro de los acusados de propinarle la golpiza mortal al chapista de 42 años. Todos ya están alojados en la Penitenciaría Provincial. Fueron procesados por el delito de “Homicidio doblemente calificado por alevosía y el concurso premeditado de dos o más personas”, una calificación que tiene como pena la prisión perpetua.

Sin embargo, para la familia de la víctima hubo más gente implicada entre los que le pegaron patadas y trompadas a Aureliano.

La Policía de San Luis creó una comisión especial para investigar el caso. El comisario Marcelo Brizuela está al mando. Tras una ardua labor en la zona, los pesquisas observaron imágenes registradas por las cámaras de seguridad y reunieron unas 60 testimoniales de diferentes testigos. También allanaron casas y así llegaron hasta los cuatro detenidos. Pero la tarea no está terminada.

“Nosotros nos seguiremos moviendo para observar más cámaras y ver si hubo más personas que participaron. Será todo un proceso porque los acusados también tienen su defensa. Pero nos tranquiliza que dentro de todo la causa avanza, se encaminó y además aparecieron dos testigos más que vieron bien lo ocurrido”, señaló Jofré.

“En mi familia estamos conformes con el accionar de la Policía, vemos cómo está trabajando. Tuve la oportunidad de conversar con el comisario y nos mantiene al tanto y despeja nuestras dudas. Todo esto es una situación muy difícil”, agregó Marcelo, apesadumbrado.

El hablar pausado del hombre da cuenta de su tristeza, pero igualmente sigue aferrado a la búsqueda de justicia que comparte con su familia. “Estamos totalmente de acuerdo con la carátula. Me parece muy bien que sea un delito que conlleve prisión perpetua. Si ellos son los culpables de la muerte de Aureliano no tienen que estar más en las calles, tienen que ir presos. Ojalá que la gente que estuvo en el lugar y no quiere hablar por miedo, lo haga y testifique”, agregó.

Un asesinato brutal

El martes 3 de marzo, Aureliano Jofré, de 42 años, circulaba con su auto por la avenida Santos Ortiz y al llegar a Santa Fe atropelló a Oscar Paredes, de 20 años. Cuando el conductor se bajó de su Volkswagen Up para auxiliar al joven, un grupo de personas lo rodeó y le dio una feroz golpiza. Paredes falleció fruto de las heridas que le ocasionó la embestida del coche de Jofré. Y Aureliano fue internado en terapia intensiva del Hospital San Luis. El sábado 7 su cuerpo dijo basta y murió.

Reclamo virtual

En busca de justicia y para recordar a Aureliano, el viernes 13 de marzo sus familiares y amigos realizaron una marcha por el centro de la ciudad capital. Pero ahora, en pleno aislamiento social, no harán la segunda caminata prevista para el martes 7 de abril. En caso de que el gobierno nacional decida extender la cuarentena, será suspendida. De todos modos, el martes 7 los familiares y amigos de Aureliano harán un reclamo virtual: compartirán a sus contactos, en simultáneo, la imagen del hombre asesinado junto a un pedido de justicia. Lo harán a las 18.

“La idea es que en ese momento todos estemos conectados, en línea. Amigos y parientes, y que compartamos la foto de mi hermano y pidamos justicia. Lo compartiremos todos. No haremos la marcha porque primero está la salud de la gente”, reveló Marcelo Jofré.