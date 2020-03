Golpiza fatal: la esposa de la víctima pide que arresten a más agresores

Para Karina Rosales los asesinos no fueron cuatro, sino muchos más. Está conforme con la carátula de la causa.

Su voz suena cansada, triste, golpeada. Pero con el correr de la charla a Karina Rosales le aflora el coraje, le vuelve la fuerza y la sed de justicia. Quiere ver preso para siempre a aquel grupo de salvajes que le arrebataron la vida a su marido, al padre de sus hijos y a su gran amor. Él era Aureliano Jofré, el hombre que sufrió una paliza mortal en la avenida Santos Ortiz y Santa Fe a manos de un numeroso grupo de amigos y parientes de Oscar Paredes, el joven de 20 años que Jofré había atropellado con su auto antes de sufrir la golpiza fatal. El peatón también murió a raíz de la embestida.

Rosales, junto a otros familiares de Aureliano, ha seguido de cerca la tarea policial y los últimos pormenores de la causa. Hoy estará atenta a lo que decida el juez de la causa, Marcos Flores Leyes, ya que por los plazos correspondientes, podría dictarles o no la prisión preventiva a los cuatro implicados que ya están detenidos.

El jueves en el juzgado Penal 2 hubo más audiencias y los abogados defensores revisaron los dichos de algunos testigos. Ahora solo resta esperar y ver qué resuelve el magistrado.

Los días pasan, pero Karina sigue presa del dolor por la pérdida de su compañero. Con entereza atendió las consultas de El Diario de la República.

“Estamos, diríamos, conformes con la Justicia y lo hecho por la Policía. Pero todos sabemos que hay más gente involucrada. Hay más responsables por la muerte de Aureliano. Faltan muchos más presos, porque no fueron cuatro personas las que lo golpearon. Sabemos que los policías que investigan siguen buscando a más asesinos y esperamos que los encuentren. Entiendo que todo quedó registrado en las cámaras de seguridad”, expresó Rosales.

“Según nos contó la Policía y me informó nuestro abogado, algunos de los que golpearon a mi marido son parientes y amigos del chico atropellado. Son gente que vive cerca del lugar donde ocurrió todo. Son gente del barrio. Hubo mucha más gente que golpeó a Aureliano y aparentemente, algunos se han fugado. No están en sus casas, pero nosotros confiamos en los investigadores, son buenos policías, buena gente. Tenemos esperanzas en que haya más detenidos”, añadió la mujer.

Karina habla pausado, su tono es firme, pero también sus palabras tienen un dejo de angustia que surge cuando se refiere a su pareja. “Aureliano esa noche venía para casa. Venía del club Aseba donde había participado de una reunión de fútbol seniors. Le gustaba el fútbol amateur y había armado un equipo, no era futbolista, no jugaba. Pero le gustaba armar equipos, participar de torneos. Era el DT y había ganado campeonatos varias veces. Eso lo ponía contento. Regresaba de esa reunión en la que en algunas ocasiones suelen comer un asado después de organizar los partidos. Pero Aureliano esa noche no se quiso quedar y prefirió volver a casa. Después pasó todo esto…”, cuenta Rosales.

Todo ocurrió el 3 de marzo. Jofré iba al mando de su auto, un Volkswagen Up, por la avenida Santos Ortiz hacia el oeste. Al parecer no vio venir por calle Santa Fe al joven Paredes y lo atropelló. De inmediato se bajó del coche para auxiliarlo. Nunca imaginó que, en cuestión de segundos, muchos conocidos del peatón gravemente herido llegarían para masacrarlo a trompadas y patadas.

Paredes murió poco después del accidente en el Hospital San Luis. Jofré falleció cuatro días más tarde, tras permanecer en terapia intensiva. Tenía golpes en todo su cuerpo, pero las heridas más graves estaban en su cráneo.

La investigación

La pesquisa —a cargo de una comisión especial que reunió a experimentados policías de distintas comisarías— dio buenos frutos y hasta ahora hay cuatro implicados en el asesinato de Aureliano: son Mauricio Torres, Alexis Domínguez, Matías Cortez y Lucas Escobar. Los cuatro fueron procesados por orden del juez Penal 2, Marcos Flores Leyes, quien calificó la causa como “Homicidio doblemente calificado por el concurso de dos o más personas y por alevosía”. Hoy podría dictarles la preventiva.

Aunque a Rosales el dolor la ha golpeado duro, junta fuerzas a la hora de opinar sobre la carátula que estableció el juez que entiende en la causa por el asesinato de su marido.

“Está correctísima esa calificación. Me parece muy bien lo que ordenó el juez. Se merecen toda la pena, pero la tienen que recibir todos los que golpearon a Aureliano. Hay testigos que vieron lo que pasó, es gente que se ofreció a dar su testimonio, personas que justo pasaban por ahí y vieron todo”, subrayó.

“La Policía armó una comisión especial y sé que siguen investigando. Me han contado que hacen bien su trabajo. Yo confío en ellos, porque han visto las grabaciones de las cámaras de vigilancia y saben que hay más asesinos. Me comentaron que algunos de los involucrados huyeron del barrio después de lo que hicieron, pero sé que caerán”, asegura la mujer.

Karina y Aureliano estaban juntos hacía 18 años. Él trabajaba en el Plan de Inclusión Social por la mañana y a la tarde hacía un dinero extra en su taller de chapa y pintura. Tenía 42 años y era un apasionado del fútbol. Tanto que, a pesar de que no entraba a la cancha, armaba equipos con sus amigos y los anotaba en torneos amateur. En eso estaba cuando volvía a casa y un grupo de asesinos le pegó tanto que le arrebató la vida.