Malúk es el puntano más joven en emprender una travesía en bicicleta

Romper con lo que establece la sociedad. Eso es lo que hacen Antonella Rodríguez y Diego Saunters que a pesar de haber recibido una enseñanza en la escuela formal y habitar en la misma casa hasta que fueron grandes para salir por sus propios medios, decidieron que Malúk, su único hijo de 7 meses, viva una experiencia basada en la libertad de poder elegir lo que lo hace feliz con el incondicional acompañamiento de sus padres.

Antonella y Diego, ambos de Buenos Aires, se instalaron en San Luis hace un año y medio para transitar el embarazo en compañía de amigos y familiares. El 1º de agosto de 2019 en la Maternidad Provincial, nació su hijo en un contexto que su madre recordó como mágico. "Fue el Día de la Pachamama. Todo fue increíble a pesar de que tenía otras expectativas. Ahora veo lo sano y feliz que es y entiendo que todo fue perfecto", recordó la mamá sobre el nacimiento de Malúk, en la charla que tuvo con El Diario antes de iniciar el viaje familiar.

El papá tiene 23 años. Hace circo y es artesano. "Mi compañera y yo siempre hemos viajado. Solos o juntos, para nosotros desde hace un tiempo ser nómades es una forma de vivir en la que encontramos mucho crecimiento personal. Ahora que nació Malúk le inculcaremos nuestros valores como parte de su educación y también de su evolución", contó el joven aventurero.

Antonella contó que consideran que lo necesario para vivir está al alcance de ellos en cualquier lugar. "Todo lo que cargamos en nuestras bicicletas son nuestras posesiones. Algunas pocas mudas de ropa, alimentos, juguetes para Malúk es lo que llevamos. Además, para conseguir recursos económicos tenemos nuestro trabajo que lo podemos hacer en cualquier lugar", explicó sobre el desapego a las cosas materiales, otro de los valores que desean inculcarle a su bendición, aunque aseguró que lo que elija, para ellos, será lo correcto.

También contó que la experiencia de viajar puede ser mucho más valiosa para un niño que la educación que impone la cultura de vivir siempre en una misma ciudad y en una casa con todas las comodidades. Ir a la escuela, al club, llegar a la universidad para luego conseguir un trabajo y descansar 15 días al año. "En nuestros viajes conocimos muchos padres con sus hijos que eligen no vivir en un sitio fijo. Después de esa experiencia confiamos en que los niños pueden alcanzar otros potenciales como reconocer a la naturaleza como su medio de vida y la simpleza que hay en eso, o relacionarse con cualquier persona sin prejuicios", destacó Antonella. Y agregó que de esa forma los niños pueden conocer su vocación sin las limitaciones de la sociedad.

Dijo que lo que ellos harán como padres es acompañar a Malúk en la búsqueda de su desarrollo personal. Opinó que en la educación tradicional es más lo que se adoctrina que lo que se deja ser a las personas. Algo que, claramente, espera no le pase a su hijo. "Le mostraremos que no es necesario tener mucho, que la gente es muy solidaria y que siempre podemos conseguir lo que necesitamos. Es decir que el único camino a la felicidad no es ni tener, ni pertenecer", aseguró la mamá de 31 años.

Sobre la travesía contaron que las necesidades del bebé marcarán los tiempos, por lo que esperan avanzar 50 kilómetros por día. La primera noche la pasarán en El Volcán y esperan el lunes poder cruzar a la vecina provincia de Córdoba. "Paraguay será el primer destino fijo. De ahí veremos la posibilidad de embarcarnos en la selva por Bolivia o ir a Brasil. Finalmente queremos llegar a México", aseguró sobre la ruta que recorrerán y que mostrarán en Facebook, en la página La Odisea de Malúk.