Novelas argentinas en formato de audiolibro

Con el hashtag #ArgentinaLee, las abogadas Natalia Volosin y María Laura Latres pusieron sobre ejes la idea, que ya lanzó la primer entrega: "Los crímenes de Alicia".

"Fue una idea de María Laura, abogada feminista y amiga, que leyó el tuit de una persona que decía que su abuelo tenía 94 años, veía muy poco y quería leer 'Una excursión a los indios ranqueles' y se lo estaba leyendo por capítulos. Nos arrobó a varias para pensar una iniciativa en ese sentido y enseguida dijimos que sí y pensamos en convocar a Guillermo Martínez, quien también se sumó a participar en esta primera experiencia", explicó Volosin .

El escritor contó que lo sorprendió la iniciativa, que no dudó en aceptar aunque no escuchó todavía el audiolibro porque afirmó que "es muy sensible la lectura, es algo muy personal escuchar esas voces creadas por uno que siempre al escribirlas tienen una cadencia, que son pensadas de una manera y esa manera no es la que misma para los demás".

Sobre estos días de aislamiento obligatorio y posibilidad de lectura, el autor de "Crímenes imperceptibles" y "La muerte lenta de Luciana B." sostiene que, si bien es una de las posibilidades y hay "un regreso de mucha gente a material que tenía pendiente y siempre están muy abiertas las opciones de literatura, no siempre el tiempo libre viene con tranquilidad mental para la concentración".

Volosin relató que terminaron de compilar el audiolibro de Martínez hace dos días, lo publicaron y piensan seguir, sobre todo, apuntando a una circulación que alcance a los adultos mayores. Al respecto resaltó la experiencia de leer en voz alta en la que, por ejemplo, las voces no son las mismas que las que estaban en su cabeza al leer la novela por primera vez.

Mientras circula el primer audiolibro completo con "Los crímenes de Alicia", el grupo trabaja en la edición y compilación de "Elena sabe", de Claudia Piñeiro, quien también aceptó leer uno de los capítulos de su obra.

El resultado de la primera lectura, centrada en "Los crímenes de Alicia", de Martínez, ya está disponible aquí.