Verdades sobre el coronavirus

Es como un espectro que recorre el mundo, generando miedo e incertidumbre. El coronavirus (COVID-19) ha captado la atención internacional y la propagación de la enfermedad prácticamente se sigue minuto a minuto, con ya cerca de 100 mil infectados y más de 3 mil muertos. La confirmación del primer caso en la Argentina no ha sido la excepción a esta reacción que mezcla vigilancia, preocupación y una dosis de alarmismo. ¿Pero es la amenaza tan grave como la pintan?



Para responder esta pregunta, lo más prudente es ver cómo se han pronunciado los que saben sobre la materia: los médicos. Aquel que haya escuchado bien a los profesionales podrá llegar a la conclusión de que el coronavirus es para tenerle respeto, pero no un miedo paralizante. Un dato esencial: la tasa de mortalidad de esta patología oscila entre el 2 y 3 por ciento. Si bien parece un porcentaje bajo, es mayor a la proporción verificada para la gripe común (0,13%) y la gripe H1N1 (0,2%).



Sin embargo, los mismos especialistas advierten que calcular la tasa de mortalidad es una tarea compleja y muchas veces sujeta a imprecisiones estadísticas significativas. El principal inconveniente reside en que, en general, e independientemente de la enfermedad considerada, no todas las personas con síntomas moderados acuden al médico, por lo que no todos los casos de contagio quedan debidamente registrados.



Además, se ha constatado que la tasa de mortalidad para el coronavirus fluctúa según factores como la edad, la salud y el sexo. Los adultos mayores son más vulnerables que las personas de mediana edad, los hombres tienden a enfermarse más que las mujeres, y ser un paciente de riesgo empeora el pronóstico: las muertes son cinco veces más comunes en aquellos que padecen afecciones crónicas (diabetes, hipertensión o problemas cardíacos y respiratorios), en relación al resto de la población.



La letalidad de una enfermedad infecciosa es un atributo relevante, aunque igualmente importante es conocer su contagiosidad. Los últimos estudios disponibles exhiben que el coronavirus tiene una tasa de contagio (RO) que ronda entre el 2 y 3; esto significa sencillamente que una persona transmite la dolencia a otras dos o tres. En comparación, la gripe común tiene una tasa de 1,3, y la gripe H1N1 que causó una pandemia en el 2009 manifestaba un RO de 1,5. Señalan que para poder controlar una epidemia, la tasa debe ser de 1,0.



Para reducir el riesgo de contagio hay que lavarse las manos con frecuencia; cubrir la nariz y la boca con pañuelos o con el codo al momento de estornudar, y evitar el contacto con personas que exhiban síntomas similares a los de la gripe. Los signos a tener en cuenta son la fiebre y el desarrollo de un cuadro respiratorio.