Luján tiene problemas de cloacas por una obra que no se terminó

Desde hace varios años la localidad de Luján tiene problemas en la red cloacal por una obra que no quedó finalizada, y el derrame de los efluentes en la zona provoca la preocupación de los vecinos. El Municipio presentó una denuncia penal contra la empresa contratista y el conflicto está judicializado.



Los inconvenientes comenzaron en la anterior gestión municipal de Hernán Gatica, cuando se ejecutaron los trabajos, que nunca finalizaron y los líquidos se terminaron desbordando por todo el sector.



Cuando asumió la nueva intendenta, Mariella Páez Hernández, los problemas continuaron. La zona afectada es el barrio Los Pejes, y la boca de tormenta que está en las calles Eliseo Tello y Pacheco es por donde brotaban los efluentes.



Días pasados, la Municipalidad trató de solucionar el problema con una especie de tapón de tierra para evitar desbordes, pero los líquidos contaminantes terminaron por esparcirse en la zona, aseguró un vecino.



El secretario de Gobierno, Felipe Bianchi, precisó que "el exintendente Gatica no finalizó la obra y contrataba un camión atmosférico que brindaba una solución provisoria".



Apenas asumió, Páez Hernández pidió a la empresa que se ejecute la terminación para poder realizar la recepción de la obra. "Como no lo hizo, el Municipio les hizo una denuncia penal y se le comunicó al Gobernador, al Ministerio de Gobierno, al Ministerio de Obras Públicas y a la Secretaría de Medio Ambiente para que estuvieran al tanto de la situación que teníamos en Luján", manifestó.



Según el funcionario, tratan de no mantener los trabajos efectuados en la red cloacal, ya que si se lo hicieran, estarían avalando que recibieron la obra terminada.



"El Municipio no tiene los fondos suficientes para finalizar una obra de estas características; las bombas flap que deben tener, tienen un valor de 4 o 5 millones de pesos cada una. Estamos lidiando con este tema, en una situación económica complicada para el país", detalló.



El funcionario admitió que cuando llueve un poco se origina un pequeño derrame cloacal en la zona. Por eso, hace pocos días realizaron un arreglo para evitar que se formara un foco infeccioso en ese sector.



El año pasado el Municipio recibió 14 millones de pesos de parte de Nación, para la puesta en valor de la plaza San Martín, donde colocaron adoquines, cambiaron la iluminación, asfaltaron las cuatro cuadras que la rodean y la calle Centenario —que es la arteria de acceso de cuatro metros hasta el paseo público—, entre otros trabajos. "Nosotros presentamos proyectos para cloacas e infraestructura y nos aprobaron el de la remodelación de la plaza principal, que le hacía falta. Hay un error de interpretación de la comunidad, el dinero que nos enviaron fue para una obra específica, no se podía gastar en otros trabajos. Nos hubiera gustado también invertirla para finalizar con la obra de la red cloacal, pero era imposible", aclaró Bianchi ante los reclamos de algunos ciudadanos.



"Las cloacas las pudieron solucionar momentáneamente porque hicimos muchos reclamos, vivimos desde hace mucho tiempo con estos problemas, yo vivo a dos cuadras de la zona de los derrames, hace unos meses en la zona no se podía respirar. Ahora no hay tanto olor", señaló Cristina Sola, una vecina de la zona donde se registraron los derrames.



Cristina también detalló que el estado de las calles de tierra es deplorable, hay muchos pozos, y en algunas zonas falta iluminación. "Luján está olvidado, la intendenta no hace nada por el pueblo", criticó.