En el camino de la transformación

Cuando los números tienen nombres, duelen más. Y 261 es un dolor muy grande para una sociedad que aspira a ser mejor. Durante 2019 los medios periodísticos argentinos dieron cuenta de esa cantidad de femicidios en el país. Dos de ellos ocurrieron en San Luis. Ese es uno de los motivos por el que nuestros lectores encontraron la portada de El Diario de la República de hoy. Los nombres de cada silueta son reales, son mujeres que murieron asesinadas por hombres, por su sola condición de ser mujer. Y a nosotras y nosotros, como comunicadoras y comunicadores, nos duele cada vez más dar esas noticias.



Es hoy otro 8 de marzo y las mujeres tienen cada vez más banderas para levantar y menos para celebrar. Que haya una asesinada cada 33 horas, o que crezcan las denuncias por abuso en todos los fueros del país, son motivos suficientes para no bajar los brazos y para no abandonar la lucha que comenzaron las primeras que clamaban por igualdad. Esa consigna está intacta, las manos que se alzan son más y el grito es más fuerte.



Las conquistas femeninas, los nuevos escenarios y una vorágine de información que nos impacta nos han obligado a repensarnos en los últimos años y a adecuarnos, no solo en contenidos, sino también en recursos humanos, capacitaciones, publicidades, lenguaje, estrategias de comunicación, etcétera. El camino no es sencillo y sabemos que no tiene un único destino, que debemos acompañar la lucha de género, de mujeres y diversidades sexuales.



En este proceso de deconstrucción y transformación, El Diario de la República dio un primer paso en 2010 cuando sacó de sus páginas el rubro que promovía la oferta sexual. Desde entonces, con pasos más grandes o más pequeños, inició un recorrido que ha tenido momentos que nos llenan de orgullo en materia de perspectiva de género. Los más cercanos en el tiempo son de este año y tuvieron incluso repercusión nacional. Desde el primer día de este 2020 dejamos de publicar la tradicional nota del primer bebé del año y, unos días después, decidimos no difundir festivales o fiestas que promocionen elecciones de reinas. Ambas decisiones tienen un único fin: respetar a las mujeres en su intimidad, en su naturalidad, en su esencia.



Desde septiembre del año pasado es una mujer la directora periodística de este medio y desde hoy El Diario cuenta con la primera Mesa de Género del país, un grupo horizontal, integrado por doce profesionales de la comunicación, de diferentes secciones, que acompañarán el camino de la Redacción para un abordaje responsable y sensible de las temáticas de género y disidencias, en pos de acabar con la inequidad.



Nuestras páginas de hoy están teñidas de violeta, pero en nuestra tapa hay mucho gris. Hay testimonios duros de familiares de Tamara y Elsa, las mujeres víctimas de la violencia de sus parejas. Y hay notas esperanzadoras también, que hablan de aires nuevos. Queremos contar más de esas historias, creer que realmente podemos cambiar y que nuestras lectoras y nuestros lectores del futuro leerán mejores noticias.