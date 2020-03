Keisy Perafán ganó la medalla de oro en el Abierto de Bariloche

Keisy Perafán ganó la medalla de oro en el Abierto Panamericano de Argentina, que este año se realizó en Bariloche (Río Negro). La judoca puntana compitió para la Selección Argentina en la categoría Seniors -48 kilos. Y gritó campeona tras vencer en la final a Laura Ferreira. La brasilera recibió tres sanciones y quedó fuera de combate.



Siete luchadoras buscaron la gloria en -48 kilos. El fixture se dividió en llaves y como la sanluiseña era la mejor ubicada en el

ranking, pasó directo a semifinales.



En esa instancia, Perafán debió batallar con Eduarda Francisco, otra representante de Brasil. Comenzó en desventaja: “Cometí un error y casi me hacen una palanca. Pero trabajé bien la defensa en el piso, después logré hacerle una palanca que valió un ippon y la pelea”, detalló.



Keisy arrancó el 2020 entrenando en Francia. Estuvo dos meses en Château-Gontier, donde practicó en triple turno con el sensei francés Rodrigue Chenet. “En Bariloche pude aplicar mucho de lo aprendido con él, especialmente en defensa. Este es el primer torneo del año y arranqué bien. Me sentí cómoda luchando, estuve concentrada. El año pasado me autopresioné y eso me jugó en contra. Por eso, ahora intento no obsesionarme con ganar. Al final el resultado llega”, aseguró la judoca.



Agustina Lahiton, la otra sanluiseña que defendió la “Albiceleste” en el torneo, quedó séptima en la categoría Seniors -52 kilos. Aunque su división es la Juniors, la Selección la convoca a competencias con deportistas mayores para que sume roce y experiencia.

Hoy y mañana, Keisy y Agustina participarán de un campo de entrenamiento en Río Negro, mientras que el próximo fin de semana saldrán al tatami con la celeste y blanca en el Abierto Panamericano de Chile.



“Este año intentaré crecer y mejorar de a poco lo técnico, físico y mental. Es algo que me aconsejó el psicólogo, así siento menos la presión. Y en cuanto a resultados, me gustaría ganar una medalla en el Campeonato Panamericano de Canadá (desde el 16 hasta el 19 de abril) y subir lo que más pueda en el ranking mundial”.



Tras volver de tierras canadienses, Keisy planea sumarse a la delegación de San Luis que viaje al Campeonato Nacional Apertura, en San Martín de los Andes.



Lento pero firme, ese parece ser el nuevo lema de la puntana para avanzar en la disciplina.