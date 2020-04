“San Luis tiene un fondo anticrisis y a Salud no le faltará nada”

A nivel nacional se puso sobre la mesa un pedido a los políticos de que se bajen el sueldo para ayudar en esta situación. En este sentido, el Gobernador fue tajante y afirmó que es una medida que no es necesaria en San Luis porque “al sistema de salud no le faltará nada” y agregó que “a nuestros trabajadores nada les pasará en cuanto al salario”. Recalcó que la provincia cuenta con un fondo anticrisis listo para usarse si la situación lo amerita.

“Puedo tener muchos errores, puedo ser irascible, no soy simpático, pero tengo una virtud: sé de estrategia, sé mirar el futuro. En San Luis está todo pensado aun en esta terrible pandemia. Cuántas veces nos han escuchado decir que tenemos un fondo anticrisis, que es tener una plata guardada por si pasa algo y que los servicios no se vean perjudicados. Tenemos una pandemia mundial, el virus está entre nosotros y tenemos un fondo anticrisis. Al sistema de salud no le va a faltar nada. A nuestros trabajadores nada les va a pasar en cuanto al salario. Nada le va a pasar a la obra pública que estamos realizando y lo seguiremos haciendo así. No paralizamos la construcción del Hospital”, resaltó Alberto.

Luego agregó sobre los salarios de los políticos puntanos: “Si fuera necesario pensar una medida así, por supuesto que lo haríamos, pero no es el caso. Si lo fuera, el primero en bajarme el sueldo sería yo. No vamos a bajar los sueldos de los funcionarios y si ellos quisieran, yo rechazaría esta posibilidad. Quisiera aumentar más los sueldos del sistema de salud, así como también a la Policía y a los docentes. Estamos aumentando los sueldos del sistema de salud, así como también de la Policía y docentes y los estamos pagando, sin congelar estas subas. Me siento orgulloso de la conducta de cada jefe de Estado, del Presidente de la Nación, de cada uno de nuestros intendentes. Hoy agradecí y felicité al de Merlo, que no es de mi partido. Todos están trabajando maravillosamente bien y no creo que haya que bajarles el sueldo y mucho menos a nuestro Comité de Crisis”.