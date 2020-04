Paula y María Antonia, dos hermanas dueñas de una historia de superación

Paula y María Antonia Velázquez tienen 15 años y, a su corta edad, son protagonistas de una historia colmada de superaciones. Las gemelas siamesas nacieron unidas por la pelvis y ocho meses después de llegar al mundo, las separaron en una cirugía que mantuvo en vilo al país. Desde entonces llevan su vida normalmente, disfrutan de la música, los juegos en red y de pasar el rato con sus amigos y amigas.

Las chicas cumplieron años el 28 de marzo, en plena cuarentena. Por el aislamiento obligatorio, la celebración fue puertas adentro en el barrio La Ribera, donde viven con su mamá, Verónica Romero. “Hubo torta y comimos asado. Fue un festejo sencillo y en familia. Teníamos pensado hacer la fiesta en abril, pero no quedó otra que postergarla. Ahora no podemos proyectar a futuro porque depende de cómo se irán dando las cosas”, contó la madre en una comunicación telefónica con El Diario de la República. “Ojalá podamos juntarnos con nuestros amigos más adelante. La cuarentena está bastante aburrida”, dijo Paula y agregó: “Todavía no puedo creer que tengamos 15”.



No tan distintas. Cambiaron de look, pero comparten algunas pasiones.

El nacimiento de las hermanas fue un hecho que resonó fuerte a nivel nacional. Víctor Defagó, el cirujano que dirigió una operación que duró once horas para separar a las niñas, contó en su momento a los medios de la región cuyana, que fue el segundo caso en la Argentina con un final exitoso.

Paula y Antonia nacieron unidas entre el ombligo y la pelvis. Afortunadamente solo compartían el tracto del intestino grueso. “Por eso fue viable llevar a cabo la intervención. El médico optó por un reparto del intestino para ambas”, indicó la mamá.

Romero recordó que se enteró que sus hijas serían siamesas durante el tercer mes de embarazo. “Nos hicieron una ecografía acá y como aún no estaba el sistema de 4D, nos enviaron a Córdoba. Allí nos contactaron con un especialista y desde entonces nos preparamos para el parto. La llegada de las chicas estaba prevista para abril pero, como suele suceder en estos casos, se anticipó”, repasó.

Los Velázquez venían de días duros. Aún así, la noticia no los desalentó y decidieron seguir adelante. “Nosotros tenemos un hijo mayor, Bruno, que les lleva 9 años a las chicas. Pero antes de las gemelas, sufrimos la pérdida de una bebé que nació con una afección genética. Entonces cuando quedé embarazada de nuevo y nos enteramos cómo venía la mano, se nos presentó otro revés, pero continuamos. Hoy estamos muy felices, venimos acostumbrándonos a vivir el día a día”, agregó Verónica.



Pequeñas luchadoras. Las niñas crecieron sin mayores problemas.

Después de la intervención quirúrgica, las niñas volvieron a Villa Mercedes, pero tuvieron que seguir viajando a la provincia vecina por controles y por operaciones de menor complejidad. “Se recuperaron muy bien, mucho mejor de lo que se esperaba. Crecieron acompañadas, iniciaron el jardín, luego la primaria, hicieron y hacen las actividades que les gustan. Para mí son dos luchadoras de la vida”, expresó Santiago, su papá.

Las adolescentes son muy independientes. En este 2020, comenzaron el 4º año de la secundaria, pero desde hace un tiempo cursan en colegios separados. Antes asistían al Instituto Nuestra Señora del Carmen pero Antonia optó por la escuela de Arte y Paula decidió ir a la “Antonio Berni”. "Yo fui la primera en hacer ese cambio porque tenía muchas ganas de conocer a otras personas y tener nuevos amigos", añadió María.

Cuando eran niñas, eran idénticas. Pero ahora, Antonia dejó atrás sus rulos rubios por un pelo azul, mientras que Paula mantiene su cabello al natural.

Aún no han definido qué seguirán en el futuro y aprovechan el tiempo libre para organizar sus proyectos. Contaron que les gusta la música y que si bien no son fanáticas de las mismas bandas, coinciden en ciertos géneros y estilos. Ambas comparten con su madre la pasión por el rock. Van a recitales juntas y disfrutan de los encuentros culturales de la ciudad. “Es algo heredado. Hemos ido a ver a algunos grupos como Eruca Sativa o El Cuarteto de Nos”, dijo Verónica.

María es amante del vóley, pero no pudo continuar haciendo el deporte por problemas en la columna. Su mamá señaló que si bien están saludables, “por la formación congénita forzada, presentan una escoliosis que hay que tratar y que se va analizando. Son cosas de orden fisiológico, pero que no afectan a la cotidianeidad”.