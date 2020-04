BTS pondrá en streaming varios shows para ver durante la cuarentena

El grupo de K-Pop Bangtan Sonyeondan (conocidos por sus siglas BTS, que significa Boy Scouts a Prueba de Balas) anunció que retransmitirá gratis en streaming entre el 17 y 18 de abril varios de sus shows para los fans que cumplen con el aislamiento por coronavirus. El grupo tuvo que cancelar a fines de febrero el comienzo de la gira de presentación de su último álbum “Map of the Soul: 7”.

En total serán ocho eventos, entre shows y encuentros con fans, que tuvieron lugar entre 2014 y 2018. Los fans de BTS lo podrán disfrutar ese fin de semana a través del canal oficial de YouTube de BangTanTv. La iniciativa lleva como nombre Bang Bang Con.

El 17 de abril se podrá ver 2015 BTS "Live The Most Beautiful Moment in Life On Stage", la tercera gira del grupo; seguido por la extensión de la misma (2016 BTS Live "The Most Beautiful Moment in Life On Stage: Epilogue"), su primera gira (BTS 2014" Live Trilogy: Episode II The Red Bullet") y el evento para fans "BTS 3RD Muster (ARMY.ZIP)".

El 18 de abril será el turno de la gira 2017 BTS "Live Trilogy Episode III The Wings Tour In Seoul", el 2017 "Trilogy Episode III The Wings Tour The Fina"l, el encuentro con fans BTS 4TH Muster (Happy Ever After) y la película BTS World Tour "Love Yourself' Seoul" sobre su concierto del 26 de agosto de 2018 en el Estadio Olímpico de Seúl.

El brote de coronavirus de Corea del Sur obligó a las estrellas del K-Pop a transmitir en vivo una conferencia promocionando su nuevo álbum desde una sala vacía y los músicos les pidieron a los fanáticos que se cuiden.

BTS transmitió la conferencia en YouTube con los siete miembros del grupo saludando y respondiendo preguntas previamente seleccionadas de periodistas.

“La salud siempre está en nuestra mente en estos días y nuestros mensajes de enfrentarnos a nosotros mismos y amarte a ti mismo son posibles cuando estás sano”, dijo el cantante Jimin. “Especialmente porque es muy arriesgado, espero que cuides tu salud”, agregó.

BTS es el primer grupo de K-Pop que encabeza las listas de éxitos en Estados Unidos y Gran Bretaña. Su último álbum, "Map of the Soul: 7", que tuvo lanzamiento mundial simultáneo online, desató una avalancha de comentarios de BTS en las redes sociales. Además, fue el álbum surcoreano más prereservado de todos los tiempos, con más de cuatro millones de copias vendidas antes de su lanzamiento.

BTS ha encabezado el Billboard 200 en tres ocasiones, un récord para un grupo surcoreano, y si su nuevo álbum llega al Nº 1, se convertirán en el primer grupo en liderar la lista en cuatro ocasiones en dos años, desde los Beatles.