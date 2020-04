Al norte lo marcaba la música, pero regresaron por la pandemia

En octubre de 2019 hicieron las valijas, las subieron a su Chevrolet Corsa Wagon blanco y, sin mirar atrás, emprendieron el viaje de sus vidas. Dos años de recorrido por las rutas de América hasta llegar a Alaska. En el medio, visitar cuanto país se cruzara por su camino y llevar a cada destino su música. Esa era la meta de Gustavo Bordagorry y Damián Fernández, hasta que la pandemia del coronavirus cambió todos los planes y el 1º de abril decidieron regresar a San Luis.

"Estábamos en San Pablo, Brasil. Parábamos en la casa de un amigo con su familia, pero allá aún no se establecía una cuarentena obligatoria. Si bien recomendaban a las personas permanecer en sus casas, la gente salía como si nada a la calle", relató Gustavo. Ellos, mientras tanto, cumplían el aislamiento en ese país, pero ver que la gente con la que estaban viviendo no hacía lo mismo les representó un peligro para su salud. "Por eso decidimos volver a San Luis. Hablamos con la Cancillería argentina para ver cómo teníamos que hacer. Salimos el 2 de abril a la mañana temprano. Hicimos 1.800 kilómetros y llegamos a Argentina el 5", detalló.

"En comparación con Brasil, la realidad es muy diferente. Allá no pasa nada, no hay controles en las rutas ni en las entradas de los pueblos, a excepción de las ciudades que están cerca de la frontera con Argentina como, por ejemplo, Uruguayana. Después, en el lado de Argentina, hicimos todos los trámites migratorios y nos explicaron cómo nos teníamos que manejar dentro del país", contó.

En la frontera les dieron un permiso de 24 horas para circular, lo que implicaba hacer 1.150 kilómetros, que es la distancia entre Paso de los Libres, Corrientes, hasta San Luis. Cargaron nafta y emprendieron la segunda etapa del viaje. Gustavo observó que en las rutas argentinas solo había camiones y casi ningún auto familiar. "Cuando parábamos a cargar nafta, en algún pueblo, nos encontrábamos con un destacamento policial, todos los efectivos estaban con barbijos y guantes y los acompañaba personal de sanidad que te toma la temperatura. También te preguntaban de dónde venís y adónde vas", expresó.

La llegada a San Luis

"Cuando llegamos a Justo Daract ya sabíamos que teníamos que pedir un permiso virtual. Hicimos la solicitud desde que salimos de Brasil, pero las respuestas que recibíamos parecían automáticas, como que no procesaban la solicitud de permiso", explicó.

En el arco, la Policía les pidió los documentos y, como no tenían la autorización, no los dejó pasar. Les indicó que se quedaran arriba del auto y que solo podían bajar si tenían que ir al baño. Y lo debían hacer con guantes y barbijos. Estuvieron dos días en el límite de Justo Daract hasta que, gracias a varios llamados y pedidos de ayuda a través de sus cuentas de Facebook, lograron que los contactaran del Comité de Crisis y les procesaran la solicitud. "Ahí la Policía nos dejó pasar y nos escoltaron hasta la Universidad de La Punta. Están muy bien organizados. El patrullero te deja en la puerta del edificio y un profesional de la salud te toma la temperatura para corroborar que estás bien", contó. Esto lo hacen por 14 días y, si la temperatura está bien, les dan el alta. "Nos recibieron muy bien, nos mostraron el departamento, nos dieron comida para unos días y después nos pueden traer o podemos comprar. Por suerte estamos bien, los dos nos sentimos bien durante todo el viaje, no tuvimos ningún síntoma, ahora debemos esperar estos 14 días hasta poder regresar a nuestras casas", concluyó.