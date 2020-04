Golfistas analizan volver a jugar pero sin público

La Asociación de Golfistas Profesionales (PGA) admitió este domingo que el próximo martes, en una reunión de sus miembros con el consejo asesor, analizará la posibilidad de volver a competir sin público, en medio de la pandemia del coronavirus.

El encuentro será para discutir la evolución del calendario, que ya sufrió varios aplazamientos -entre ellos el Masters de Augusta, en Estados Unidos- y el impacto potencial para cuando se reanuden las actividades.

"Continuaremos elaborando un programa y el circuito ya ha dispuesto crear algunas pautas básicas para cuando vuelva la actividad", advirtió un informe divulgado por el sitio especializado GolfChannel.com. En ese sentido, ya habría un torneo elegido para la reanudación: sería el Charles Schwab Challenge, con fecha del 21 al 24 de mayo, y que suele ser el evento final de la temporada en el PGA Tour.

Un informe del sitio "GolfAdvisor", por lo pronto, reveló el viernes pasado que apenas el 40% de los campos de golf de Estados Unidos están cerrados. Solo 13 Estados (Maine, New Hampshire, Massachusetts, Vermont, New Jersey, Pennsylvania, Maryland, Wisconsin, Illinois, Michigan, Minnesota, Washington y Nuevo México) han declarado la prohibición de jugar al golf, por más que en otros muchos no se vea uno abierto.



Otros 22 están sin restricción alguna, y los restantes 15 tienen limitaciones, como ir solo en el buggie -carrito- y no salir al campo más de dos personas por turno. Igualmente, "no es probable" por la escalada de contagios y muertos que sufrió Estados Unidos, según admitieron en el mismo memo los organizadores.



