El "Puma" Domínguez, y una victoria especial

En el momento que terminé, sentí mucha alegría, también tranquilidad y fue muy lindo ver ahí a mi familia. Y darles un abrazo porque son los que más bancan. Fue alivio y felicidad de poder lograrlo para ellos". Con esas palabras, Emilio "Puma" Domínguez describió el instante final, cuando la pelotita ingresó en el último hoyo y la victoria en el 3º Abierto de San Luis era una realidad.

Domínguez cerró la última ronda con 67 golpes en el Golf Club San Luis y totalizó 260 (-24), uno menos que su único escolta, Maxi Godoy. Nelson Ledesma terminó tercero (262) y otro local, Rafael Echenique (264), fue cuarto.

Solo tras la primera vuelta, el "Puma" tuvo compañía en el liderazgo junto a Mauro Báez; luego dominó. Y si bien concretó tres muy buenas primeras jornadas, no pudo sacar una ventaja que le permitiera jugar el domingo con tranquilidad.

De todas maneras, y a pesar de algunas dudas tras tres bogeys consecutivos (12, 13 y 14), logró cuatro pares consecutivos en el final y así abrochó una victoria que no olvidará. Por el contexto, porque fue en el club en donde creció y ante todos sus afectos.

—¿Tiene un sabor distinto este título en San Luis?

—Sí, ganar acá fue algo muy lindo. Había tenido la posibilidad de festejar un torneo muy importante en Villa Mercedes hace un par de años atrás. Pero esta vez fue distinto porque fue en mi club, en donde aprendí a jugar al golf. Además, el año pasado había estado muy cerca y se me escapó en el final. Pude tener revancha, con toda mi familia presente.

—¿Cuándo sentiste que no se escapaba?

—El sábado y domingo tenía la sensación de que tendría muchas chances de ganar. Pero es golf y en un ratito se te puede escapar todo. Me enfoqué en estar tranquilo, atento y en no desconcentrarme. Nunca pensé en que ya lo tenía. De hecho, el domingo sentía que estaba cerca, y jugué mal tres hoyos al final y casi me lo empatan. Eso te demuestra lo difícil que es este deporte. Trato de no sentir que los torneos son míos cuando falta poco, porque te desconcentra y se te escapan.

Completó las cuatro vueltas con 260 golpes (-24): fueron rondas de 64, 65, 64 y 67 impactos.

—¿Se sintió la presión de ser líder o de jugar como local?

—Siempre es una presión extra ir puntero, pero es linda. Al mismo tiempo, empieza a quedar en tus manos la definición y si perdés es por uno. Sentí un poquito más la presión por estar en San Luis. Quería ganar más por mi familia, los amigos, el club, la gente que siempre está y te sigue. Pero por suerte lo pude manejar bien.

—¿En qué momento de tu carrera deportiva llega esta satisfacción?

—Hace unos años tuve momentos buenos, después llegó la operación de muñeca y me costó volver al nivel, y cuando me acomodé vino la pandemia. Ahí se me desarmó el equipo. Desde hace cuatro o cinco meses, gracias a mis sponsors, armé nuevamente un muy lindo grupo de trabajo: coach, preparador físico, caddie, con objetivos importantes como volver a circuitos internacionales como el Tour Latinoamericano o Europa. Estoy entrenando para eso. Si seguimos por este camino lo podemos lograr.

—¿Cuán cerca o lejos creés que está eso?

—Siento que es posible, pero también soy realista. Sé que es difícil, pero haciendo un buen trabajo creo que puedo alcanzarlo. Tengo el apoyo de sponsors y de mi familia para seguir con esto. Así que lo intentaré.

—¿Qué se viene ahora?

—Esta semana -a partir del jueves- juego el Abierto de Buenos Aires Classic; y la semana que viene arranca la gira sudamericana con Termas de Río Hondo. Después viene Quilmes (Buenos Aires) y Brasil.

Redacción / NTV