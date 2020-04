La Municipalidad de San Luis explicó por qué taló árboles en pleno microcentro

Los jacarandaes en calle San Martín, casi Pringles, fueron removidos por una contratista de la Municipalidad de San Luis, ya que argumentó que estaban rompiendo “las cloacas, los desagües pluviales y levantaron veredas”. Esta medida comenzó con el reclamo de los vecinos por ramas que cayeron sobre sus viviendas.

Primero, este sábado, comenzaron con una poda correctiva para quitar las ramas más pequeñas, pero los especialistas detectaron que los ejemplares con más de 50 años de antigüedad no estaban en condiciones.

“Los vecinos habían denunciado que se desprendieron ramas secundarias del follaje de los ejemplares y desde Servicios Generales Municipal contrataron especialistas para observar los árboles. Lo inspeccionaron y determinaron que se debía erradicarlos. Son árboles que tienen un desarrollo muy superficial y habían levantado las cloacas y los desagües pluviales. Hasta levantaron la vereda. Una rama cayó sobre el balcón de un vecino, también”, comentó el Secretario de Infraestructura Municipal, Sergio Calderón.

La primera medida fue realizar una poda correctiva, pero por su magnitud no pudieron prolongar la vida del ejemplar. “Las ramas cruzaban la calzada y ya habían provocado incidentes”, recordó.

La Intendencia trabaja ahora en la reforestación de los árboles, pero primero sacarán los paraísos de toda la ciudad que estén infectados. “Se están eligiendo las mejores especies urbanas que se adapten a la ciudad, serán tres o cuatro especies. Tenemos que elegir aquellos que no demandan mucho caudal de agua y que no pierdan follaje para que no obstruyan el alcantarillado. Vamos a tener una dotación para que los riegue”, explicó el funcionario municipal.

Calderón comentó la decisión de por qué el árbol quitado no es recomendado para San Luis: “El jacarandá es un ejemplar bello que marca la llegada del invierno y la primavera, pero en este caso en una arteria del microcentro ocasionó daños”.