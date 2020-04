Julieta Ante Málaga, una amazona que apuesta al trabajo

A pesar de no haber torneos en carpeta, debido a la pandemia de COVID-19 que obligó a suspender las actividades deportivas, Julieta Ante Málaga lleva adelante una ardua preparación. La amazona de Villa Mercedes trabaja en la pista de salto ubicada detrás de su casa, con el firme objetivo de mantenerse en ritmo y estar lista para cuando llegue la oportunidad. Quiere hacer los primeros pasos en 1,20 metro y repetir las actuaciones alcanzadas en las últimas temporadas.

"Por suerte tengo una pista en mi casa y puedo entrenar. Menos los domingos, que dejo descansar la yegua, después monto todos los días", contó Julieta, que agregó: "Estoy trabajando con Arlequina, que creo que puede dar un poco más de 1,20 (metro). A Quick Dance (yegua con la que se destacó varias veces) decidimos retirarla".

Con un talento innato, y determinación de sobra, la joven de 13 años empezó a participar en concursos desde muy pequeña. Cuando tenía 4 animaba campeonatos en la provincia; y a los 9 comenzó a aventurarse en suelo cordobés. Mientras que a los 11 trepó otro escalón y se presentó en diferentes escenarios del país dejando en todos ellos una buena imagen.

Ganadora en 2019 —en la categoría Children 1,10 metro— del Torneo Cordillerano en San Juan y el Campeonato Nacional de Saltos en Córdoba, entre otros títulos, la sanluiseña apuesta firmemente a saltar en 1,20 metro. Para conseguir esto no descansa, pule los detalles de una manera particular con una entrenadora de vasta experiencia: la consagrada amazona cordobesa Victoria Chiappero.

"Mientras practico me graban y le paso los videos a Victoria. Ella los observa y me dice lo que tengo que corregir. Además me pasa ejercicios para hacer con la yegua", comenta la campeona en 2018 del FEI Children's Internacional Classics desarrollado en Rosario.

Justamente esta competencia de nivel, que se realizaría a fines de julio o principios de agosto, es la que no deja dormir a Julieta, ya que es una de las pruebas importantes todavía en pie en la agenda. "La idea es ir al FEI Children's y dar todo, porque es un clasificatorio para el Sudamericano (con sede en Ecuador). Este es mi último año como Children y tengo que disfrutarlo, pero por el momento no lo puedo aprovechar", señaló.

La joven mercedina no se relaja y va por el camino correcto. Sabe que cuenta con lo necesario para brillar, pero también que aún le queda mucho por aprender.

A pesar de lo adverso que arrancó el año, ella se ilusiona con superarse y saltar 1,20 (metro). Afianzarse más y más para un día llegar a Primera, y dar otro paso firme hacia las pistas europeas.