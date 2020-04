Andrea Toressi: "Es imposible suspender las donaciones de sangre"

Piden que la gente done. Para cuidar la salud de los voluntarios, dan turnos por teléfono y a través de una página.

Una de las actividades esenciales que no se puede paralizar por el aislamiento social, preventivo y obligatorio es la donación de sangre, destacó la jefa del servicio de Hemoterapia y Banco Central de Sangre del Hospital San Luis, Andrea Toressi. De hecho, la crisis sanitaria causada por la pandemia de coronavirus la vuelve más necesaria. Por eso, semanas atrás el gobierno provincial lanzó una campaña para solicitar más dadores.

Quienes quieran donar sangre tendrán que sacar turno por la página de Facebook Banco de Sangre San Luis o llamar al teléfono 2664511072, en la capital. Quienes tengan domicilio en Villa Mercedes deberán comunicarse al 2657201907 y pedir fecha y hora para ir a tener el gesto solidario. Toressi contó que en Merlo realizan colectas de sangre los martes y los jueves, y que los interesados deben comunicarse al 2656473712.

Además planean recorrer otras localidades de la provincia. Aclaró que para todas las prácticas hospitalarias es necesaria la sangre, por lo que "es imposible que paren las donaciones".

“Donar sangre, es donar vida”, dice un eslogan que promueve la práctica que en otros lugares del mundo es habitual y que resulta fundamental para el tratamiento de diversas patologías. Toressi explicó que la extracción tiene un procedimiento muy simple y cuidado. “Les hacemos un cuestionario que debe ser contestado con veracidad ya que apunta a conocer que el donante voluntario no tenga ninguna enfermedad que se pueda transmitir al paciente receptor. La cantidad de sangre que se extrae sirve para cuatro pacientes y tiene diversas utilidades. En cada procedimiento que se hace en el hospital, ya sean operaciones, tratamientos de enfermedades como la púrpura o para heridas que llegan a la sala de emergencias, es vital contar con el fluido. Es por eso que necesitamos de los voluntarios. El Banco no puede parar. Es imposible”, enfatizó para que la comunidad entienda la importancia de la práctica.

Para llevar tranquilidad a los donantes la jefa del Banco Central de Sangre explicó que el edificio está fuera del ámbito hospitalario, aunque sí está ubicado en el mismo predio. “Por el costado del hospital, al lado del Cucai San Luis, está el chalet donde recibimos a los voluntarios. Con la pandemia están garantizadas las normas de seguridad e higiene para evitar la transmisión del virus”, explicó.

Contó que desde que el gobernador Alberto Rodríguez Saá concientizó de la importancia de donar sangre, en tiempos de coronavirus y siempre, todos los días en la ciudad capital reciben entre 20 y 25 voluntarios que permiten que se les extraiga 450 centímetros de sangre para ayudar.

Toressi dijo que trabajan en el interior de la provincia con un móvil que tiene todo lo necesario para hacer las extracciones de forma segura. “Para hacer las colectas de sangre coordinamos con el hospital en Merlo y vamos cuando juntamos una cierta cantidad de voluntarios. Iremos a otros lugares. Estamos en contacto con la directora del hospital de San Francisco y en los próximos días estaremos por la zona. Otras localidades a las que iremos y a las que habitualmente vamos son La Toma, Naschel y hasta en Villa Mercedes, donde trabajamos con fundaciones”, explicó.

“Los voluntarios tienen que tener entre 18 y 55 años e ir tres veces al año a hacerse la extracción. En la actualidad, alrededor del 40 por ciento de la población donante es voluntaria. Hace 10 años nadie estaba inscripto y si bien queda mucho por hacer, es un gran avance de San Luis y del país”, afirmó.

Toressi dijo que en la actualidad la sangre no falta. Sin embargo, todos los días es necesario el material que tiene fecha de vencimiento y no puede congelarse. De ahí la afirmación de que la donación no puede entrar en cuarentena.