Jóvenes concientizan sobre la donación de sangre

El grupo de jóvenes de la Iglesia Adventista de San Luis junto al Banco de Sangre realizaron una campaña de concientización y donación de sangre. La actividad fue ayer en la escuela Adventista, ubicada en calle San Martín, en el centro de la ciudad capital.

El objetivo principal que persigue el proyecto "Vida por vidas" es ayudar en la demanda de los bancos de sangre de los hospitales. Durante la mañana se acercaron a donar trece personas y una de ellas incluso se anotó para ser donante de médula ósea.

"La campaña se creó en un contexto de concientización, durante la Semana Santa, porque pusimos como ejemplo el sacrificio que hizo Jesucristo dando su vida, derramando su sangre. Obviamente, salvando las distancias, nosotros lo que hacemos es donar un poco de sangre y con esto se pueden salvar hasta cuatro vidas", explicó el director de Jóvenes de la Iglesia Adventista de San Luis, y médico anestesiólogo del hospital, Diego Salas.

El proyecto, que comenzó en 2005, tiene relevancia a nivel internacional y se desarrolla en toda Sudamérica.

"En el momento en que nos acercamos al Centro de Hemoterapia se dio este vínculo, esta relación que se repite año a año y ellos siempre están predispuestos a hacer este trabajo que significa un sacrificio grande, el de sacar gente y traerlos acá. Eso también ayuda a que las personas pierdan el miedo de ir a un centro a donar", agregó el director.

Como expresaron los organizadores, no es sencillo que las personas se acerquen, pero año a año han logrado que cada vez más puntanos lo hagan.

"Normalmente uno dona cuando un familiar lo necesita. La idea es concientizar a la gente, porque hay muchos miedos y tabúes sobre esto. Con esta campaña demostramos que mediante una buena preparación y con buena actitud se puede colaborar y dar vida sin tener ningún efecto adverso", comentó Florencia Funes, participante en la regional de jóvenes de la iglesia.

Sobre el trabajo conjunto con el Centro de Hemoterapia, Salas dijo: "Es una necesidad muy grande, sobre todo en esta época pospandemia en que el número de donantes disminuyó mucho. El vínculo entre Hemoterapia y el proyecto 'Vida por vidas' siempre fue muy bueno, muy fraternal. Es de destacar el apoyo y predisposición que tiene el centro provincial. Se citaron unas veinte personas y donaron trece".

Después de realizar la donación se les entregó un desayuno compuesto de infusiones, jugos y panificados. Adelantaron que en octubre o noviembre realizarán otra vez este evento.

La voz de los donantes

"No es la primera vez que dono sangre. Lo hice a los 18 años para mi mamá y después en la campaña que hace la iglesia. Es una experiencia sencilla, nada traumática, no te pasa nada, son pocos minutos. La mayoría no somos conscientes de la importancia de este acto hasta que no estás en el lugar de necesitarlo", opinó Karina Zelaya .

"No hay una conciencia de lo beneficioso que es, lo que uno está dando al poder donar sangre. El poder ayudar al prójimo es algo maravilloso, es un sentimiento que hasta te emociona, así lo vivo yo", agregó.

Se acercaron personas con experiencia y algunas para quienes fue su primera vez, como el caso de Fátima Muñoz. La joven reconoció tener miedo al ingresar, pero luego ese temor cesó. "Comprendí que hay que ser solidario con los demás. Es muy reconfortante poder ayudar, saber que hay alguien que lo necesita. También uno puede ser futuro donante de médula, hay muchos niños que la necesitan y por ahí si hubiera más donantes cuántas cosas se hubieran evitado. Con un poquito de mí puedo ayudar a muchas personas", dijo Fátima.

