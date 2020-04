Cuarentena, oportunidad para reforzar conceptos de crianza igualitaria

Entrevista a Liora Gomel, escritora del libro “Cómo criar hijxs no machistas, que define el contexto de "aislamiento social" por el coronavirus como un buen momento para compartir junto a los chicos y revisar mandatos y estereotipos sexistas. “Tenemos mayor calidad y cantidad de tiempo para trabajar en vínculos más saludables con nuestros niñes”.

Desde el 20 de marzo, cuando fue decretado por Nación el aislamiento social, preventivo y obligatorio por el coronavirus, los días transcurren con otra presteza. Para muchas familias es como que de repente el tiempo se puso en pausa y las horas compartidas pasaron a ser inconmensurables. Pero con gran optimismo, la periodista y educadora Liora Gomel considera que esta cuarentena puede ser un “tiempo de oportunidades”.

Liora, en conjunto con su pareja Ariel Dorfman, escribió el libro “Cómo criar hijxs no machistas”, que propone desafíos para la crianza, rompiendo mandatos, estereotipos y modelos impuestos.

“Veo a la cuarentena como la oportunidad para madres, padres, o como sea que esté integrada la familia, de mejorar los vínculos en la casa. Démonos la oportunidad de acompañar a nuestros hijes, revisemos nuestros mandatos, veamos televisión, series juntos, compartamos contenidos que tengan que ver con la igualdad, el género y la diversidad”, recomendó.

La Educación Sexual Integral (ESI) es indispensable en este modelo de crianza. Es la oportunidad para que todas las niñas y niños accedan a contenidos necesarios para tener una vida libre y una infancia igualitaria.

Sugirió también, en el contexto de tener a los chicos en casa recibiendo clases virtuales, involucrarnos con los contenidos que reciben de la escuela, de plantear algún intercambio con los docentes si observamos algo que nos hace ruido. “Me parece que la pausa social exterior permite revisitar lugares familiares, proponer, incorporar, tener una mayor calidad y cantidad de tiempo para reforzar ciertos contenidos y ciertos vínculos saludables”, consideró.

Pero, qué significa criar hijos o hijas no machistas. Básicamente es criar en igualdad. “No es que nosotros estamos transitando un camino que tiene certezas y que sabemos que nos va a salir bien, por eso desde el libro lo que hacemos es compartir recorridos, preguntas, herramientas y perspectivas que tienen que ver con la diversidad y la igualdad de género. En esa línea tratamos de reforzar ideas relacionadas con la igualdad de oportunidades, hacer las mismas preguntas, compartir los mismos contenidos, no felicitar a uno por una cosa y a otro por otra, sino tratar de encontrar refuerzos de esa igualdad”, explicó Liora, que con Ariel, crían cuatro chicos.

Junto a la igualdad hay otro concepto para resaltar que es el de la sororidad. Sostiene que es fundamental forjar la idea de que las mujeres son un equipo y no competencia. “Si vemos en una película que están dando un contenido que refuerza lo opuesto intervengamos, también en los juegos, estemos atentos y busquemos reforzar otro tipo de contenidos. Si quiere jugar a la princesa que juegue, pero si la princesa está en la torre que no espere que la vengan a salvar, podemos proponerle que busque ella opciones para salir sola”.

Esta idea incluye otra concepción importantísima para transmitirles a las niñas y niños, que es inculcarles el pensamiento crítico. “Es importante que sepan que no todo lo que viene de afuera, ya sea escuela o medios de comunicación, es la verdad revelada, que sepan que sobre todo se puede hacer preguntas y cuestionar”.

“Otro punto esencial es que vean que en la familia las cosas son igualitarias, en nuestro caso los dos trabajamos, los dos cocinamos, los dos nos ocupamos de las compras, los dos estamos en la cuarentena acompañando con las tareas del colegio, y entonces ellos pueden ver en la vida diaria que no hay diferencias, y no que uno se ocupa de una cosa y otro de la otra”.

La Educación Sexual Integral (ESI) es indispensable en este modelo de crianza. Es —como lo define la escritora— la oportunidad para que todas las niñas y niños accedan a contenidos necesarios para tener una vida libre y una infancia igualitaria. “Muchas veces los adultos no tenemos las herramientas necesarias para acompañar el descubrimiento del cuerpo, el desarrollo socioafectivo, la vivencia de la sexualidad y en esto la familia y la escuela tienen que ser socios para que los menores accedan a esos contenidos y para que puedan haber, de verdad, infancias libres e igualitarias”.

Liora reconoce que no es un trabajo sencillo. Es muy difícil romper estas estructuras solo desde casa. “Podés armar una estructura de una familia igualitaria, donde todos los miembros lo compartan, pero después van a la escuela y el director es varón y todas las maestras mujeres, o en tu trabajo tu jefe no te deja hablar en las reuniones, es muy frustrante. Pero sí uno puede ir habitando los lugares y dando las batallas para sentir que uno está viviendo la vida lo más parecido a lo que uno quiere. Pero sí me parece que es muy difícil educar a nuestras hijas empoderadas y sororas si estamos hablando mal de nuestras suegras, o decirles que tienen derecho a opinar entre sus amigos y amigas y cuando estamos en una reunión familiar solo hablan los varones. En ese sentido, cuanto más impulsemos una buena vida para nosotras más fácil va a ser criar en esa clave”.