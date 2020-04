El drama de Ecuador: cuerpos en las calles de Guayaquil en medio de la pandemia

El gobierno de Ecuador informó que retiró 150 cuerpos que yacían en las calles y en viviendas de Guayaquil, tras el caos desatado en esa ciudad por la pandemia de coronavirus que ralentizó el traslado de las personas que han fallecido por múltiples causas. Los datos oficiales indican que país han fallecido 98 personas por COVID-19 y que hay 2.758 infectados, convirtiéndose en una de las naciones latinoamericana con más víctimas por esta enfermedad.

El gobierno ecuatoriano creó una fuerza de tarea conjunta de militares y policías para atender la emergencia, según precisaron la unidad “levantó”, los 150 cadáveres en los últimos tres días, informó el portavoz Jorge Wated.

El responsable reconoció las fallas en el "sistema mortuorio" de Guayaquil, que hicieron que el servicio forense y las funerarias no atendieran rápidamente los casos de los fallecidos en las viviendas, en medio del toque de queda de 15 horas diarias que rige en el país.

Pero los videos comenzaron a recorrer las redes sociales mostrando imágenes aterradoras de personas muertas, supuestamente por coronavirus, en las calles de la ciudad.

El futbolista argentino Lucas Mancinelli, del Deportivo Cuenca de Ecuador, dijo que "en Guayaquil hay cuerpos en las calles" y comentó que "hay gente infectada y no se dice".

El argentino Lucas Mancinelli, ex jugador de ex Temperley y Atlanta, vive la ciudad de Cuenta, en Ecuador. Foto: Internet.

"En Ecuador la situación es muy complicada. En Cuenca, donde estoy está un poco mejor, pero en Guayaquil hay cuerpos en las calles", relató Mancinelli en declaraciones recogidas por el sitio Mundo Ascenso.

El jugador ex Temperley y Atlanta, entre otros, contó que "esto me agarró solo en Ecuador; mi familia iba a venir en mayo, pero no podrá hacerlo. A nosotros el club no nos permitió viajar porque pensaban que esto iba a pasar rápido, que solo serían dos semanas".

Mancinelli explicó que "en Ecuador hay toque de queda. Se puede transitar entre las 5 de la mañana y las 2 de la tarde, después se necesita un permiso".

Una situación alarmante

La provincia del Guayas, donde se encuentra Guayaquil, hasta el 1° de abril había reportado -según datos oficiales- más víctimas del COVID-19 que naciones latinoamericanas enteras: 98 fallecidos y 2.758 infectados. Pero esta cifra no incluye toda la gente que ha muerto sin que se le haga el test para comprobar la presencia del virus.

El colapso del sistema funerario producto de esta crisis, es de tal magnitud que el presidente de Ecuador, Lenín Moreno Garcés​​, debió conformar una fuerza de tarea conjunta para poder enterrar a todas las personas fallecidas.

Medios de noticias internacionales, como la BBC News Mundo, se comunicó con algunos de los familiares y vecinos de las víctimas para conocer la situación que viven.

"Mi tío murió el 28 de marzo y nadie viene a ayudarnos. Vivimos al noroeste de la ciudad. En los hospitales nos decían que no tenían camillas y falleció en casa. Nosotros llamamos al 911 y nos pidieron paciencia. El cuerpo sigue ahí en la cama donde falleció, porque nadie lo puede tocar, contó Jésica Castañeda.

Otra joven guayaquileña que vive en el sureste de Guayaquil y quien pidió que no se difunda su nombre, relató que su padre murió en sus brazos y estuvo 24 horas en la casa.

"Nunca le hicieron la prueba del coronavirus, solo nos decían que nos podían agendar una cita y que tome paracetamol. Tuvimos que sacar el cuerpo porque no tuvimos respuesta del Estado. Uno siente impotencia al ver a su padre así y tener que salir a pedir ayuda".

Enfrentamiento político

El comandante de la Armada Nacional, Darwin Jarrín, quien asumió el 30 de marzo la coordinación militar y policial para la provincia del Guayas, indicó a que hasta este jueves, a más tardar, estarían enterrados a todos los fallecidos en Guayaquil.

"El Ministerio de Salud entrega en los hospitales el acta de defunción, Policía y CTE (Comisión de Tránsito del Ecuador) trasladan los cadáveres a los dos cementerios -Parques de La Paz en la Aurora y el Panteón Metropolitano en la vía a la costa- y las fuerzas armadas los entierran", señaló Jarrín.

Pero lo ocurrido en la última semana de marzo en la ciudad, donde más de 300 cadáveres fueron recogidos en distintos domicilios por la policía ecuatoriana, según informa el diario El Comercio, puede tener serias consecuencias.

Además de los muertos en los hogares, la ciudad ha tenido que enfrentarse a la pesadilla de muertos en sus calles. Jésica Zambrano, periodista del diario El Telégrafo, le contó a BBC News Mundo su experiencia desde el centro de Guayaquil.

"Mi pareja salió a hacer las compras y se encontró una persona muerta, en las calles Pedro Carbo y Urdaneta. Más temprano nos dijeron que había otro muerto unos cuantos metros más allá. Aquí estamos acostumbrados a ver a mendigos durmiendo en las calles, pero como resultado de esta crisis personas desahuciadas mueren en el centro de la ciudad".

Fuentes: TELAM, Infobae, BBC News Mundo, CNN