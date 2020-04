Tapia plantea recaudos para reanudar el fútbol

El apoderado del sillón de calle Viamonte, planteó que "sería aventurero y hasta irresponsable pensar qué medida tomar si no sabemos en qué condiciones vamos a volver".

"Si pasara eso, lo primero que dirían sería que pensaron en lo económico y no en lo humano, y el responsable soy yo. El Presidente de la Nación lucha incesablemente y ha priorizado la vida antes que lo económico, y la responsabilidad de cargar con algo tan doloroso como una muerte es muy difícil", explicó Tapia.

En ese sentido, lo comparó con lo que le tocó vivir como presidente de Barracas Central en septiembre de 2011, cuando tres jugadores de sus Inferiores fallecieron en un accidente de tránsito al chocar el micro en el que se trasladaban a disputar un partido.

"No te lo sacás nunca de la cabeza, pasan los años y te sentís responsable, es muy difícil", recordó Tapia, quien en todo momento evitó hablar de fechas probables del retorno del fútbol argentino.

"No nos olvidemos que el fútbol no son solo los jugadores o cuerpos técnicos, hay médicos, empleados que abren instalaciones, y esta gente va a ir a sus hogares, donde llevan pedidos de mercadería, sus compañeros van a trabajar, que también pueden contraer el virus, por lo que un jugador, un médico, un kinesiólogo se pueden contagiar", afirmó Tapia, en declaraciones a TyC Sports.

"Los picos de la pandemia no son los mismos en los diferentes países de Sudamérica. Paraguay, por ejemplo, suspendió todos los torneos de juveniles y dejó abierto solo la Primera y es porque ellos lo prevén para agosto. Nosotros no sabemos todavía y subirnos a una aventura de decir cuándo vamos a jugar, no depende de nosotros", agregó.