Este año el Día del Holocausto y del Heroísmo se celebra en las redes

La DAIA y el Museo del Holocausto conmemorarán este martes el Día del Holocausto y del Heroísmo con una movida virtual en medio del aislamiento social por la pandemia del coronavirus.

Las dos instituciones realizarán un envío especial de conmemoración que se emitirá a través de sus redes sociales mañana a las 18:30 para recordar a las víctimas del Holocausto, al cumplirse el 77° aniversario del levantamiento del Gueto de Varsovia, el acto de resistencia judía contra el nazismo durante la Segunda Guerra Mundial.

Además, la DAIA convocará a la sociedad "a expresar un mensaje de unidad en memoria de los 6 millones de judíos asesinados durante la Shoá, utilizando la misma imagen en las fotos de perfil en las distintas redes sociales".



Las direcciones donde se puede seguir la transmisión especial

"Como viene haciendo desde 1949, la DAIA convoca a la sociedad en su conjunto a unirse en este acto con el fin de reforzar su tarea de concientización, de denuncia y rechazo al antisemitismo y toda forma de discriminación, uniéndose en su accionar a otras instituciones, y educando a las generaciones futuras en el fortalecimiento del respeto a la diversidad", expresó la entidad.

El presidente de la DAIA, Jorge Knoblovits, agregó: "Recordar lo sucedido en la Shoá, no solo nos permite pensar que no pueden repetirse genocidios como este, sino también nos ayuda a reflexionar sobre la responsabilidad que tenemos todos los seres humanos de respetarnos mutuamente, y de repudiar cualquier tipo de acto basado en el odio. Si algo tan esencial fuera entendido por todos, no volvería a darse un hecho tan aberrante como ha sido el Holocausto".