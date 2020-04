En el centro de la capital, el 60 por ciento usa tapabocas

Este tapaboca lo hice yo. No sé mucho de costura pero me doy maña para hacer estas cosas sencillas. No entiendo nada de salud, pero uno ve que en San Luis, gracias a Dios, está controlado el virus; por eso hay que hacer caso”, dijo Mirta Cejas, una jubilada de 63 años, quien esperaba en la fila de una empresa de cobranza extrabancaria para pagar sus impuestos.

La percepción de cualquiera que camine las calles del centro puntano en cuarentena es que, como Mirta, muchos vecinos tienen conciencia sobre el uso de barbijos como medida preventiva de cara a los contagios y los posibles casos asintomáticos. “Este modelo me lo regaló un vecino, solo me pidió que le llevara la tela, en casa tenía un pantalón camuflado que no usaba, con eso lo hizo”, comentó Gerardo Domínguez, un joven que aguardaba para hacer un depósito bancario.

Un relevamiento que El Diario de la República concretó ayer sobre 124 personas arrojó que el 61,29% usa mecanismos de protección que cumplen la función de cubrir la boca, el mentón y la nariz. Mayoritariamente se trató de barbijos convencionales, aunque muchos usaban tapabocas de confección casera o pañuelos. En menor medida, acompañaban los mismos con máscaras faciales.

Los datos se recabaron en los puntos de mayor concurrencia. En la fila del supermercado Carrefour 7 clientes llevaban barbijos, mientras que 4 no los tenían. En la empresa Rapipago 50 personas usaban el tapaboca y 25 lucían el rostro descubierto. El parámetro de mayoría con barbijo se repitió en otros supermercados y bancos, con sus respectivas variaciones. Del total analizado, solo el 38,71% no tenía ningún elemento de protección facial.

Apropiado. Los tapabocas debe resguardar la nariz, el mentón y la boca.

Si bien en San Luis no es obligatorio el uso de tapabocas en espacios públicos, a excepción del transporte local por disposición municipal, lo cierto es que el Gobierno recomendó su uso a modo preventivo y complementario de las medidas como los gestos de barrera y el distanciamiento social.

“No se puede obligar el uso. Sí lo podemos recomendar, pero no podemos hacer que su uso sea obligatorio porque deberíamos asegurar que uno no se va a enfermar, y eso no puede asegurarlo ni el sistema de salud ni nadie. De todos modos, quien quiera usarlo puede hacerlo; sí lo recomendamos porque nos recuerda la situación que estamos viviendo. Ayuda, y quien lo utilice demuestra que es alguien que se está cuidando”, expresó el gobernador Alberto Rodríguez Saá en su reporte diario sobre las novedades del coronavirus.

Sugerencias de empresas

En el territorio provincial no es obligatorio salir a comprar o pagar las cuentas utilizando un barbijo. De todos modos, las autoridades lo aconsejan y varias empresas recomiendan su uso a los clientes, siempre bajo la idea de complementar este tipo de mecanismos de prevención a las disposiciones actuales.

“En Walmart sugerimos el uso del tapaboca. Tenemos distritos donde de forma adelantada lanzaron ordenanzas o regulaciones que indicaban el uso obligatorio. Donde hay disposiciones municipales o provinciales que impiden el ingreso sin barbijo a locales, está absolutamente prohibido. En los lugares como San Luis, donde no está la regulación, lo que hacemos es sugerir su uso. Utilizamos los sistemas de audio de las sucursales y cartelería para concientizar. Además, limitamos los ingresos a no más de 150 personas para garantizar el distanciamiento social”, sostuvo el gerente de Relaciones Institucionales de Walmart, Juan Pablo Quiroga.

El caso del banco Supervielle es similar. En las sucursales ubicadas en Capital Federal, por ejemplo, la medida es obligatoria, pero en San Luis es solo a modo de recomendación. “En Supervielle implementaron la utilización de barbijos para los empleados desde la reapertura de los bancos”, señaló el área de prensa de la entidad.

Otras empresas como Aiello, Carrefour y Vea lo implementan en sus empleados y dejan a los clientes su criterio personal.