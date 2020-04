Lanzan el disco del concierto benéfico organizado por Lady Gaga y la OMS

El cantante Keith Urban y su original trío para interpretar una personal versión de "Higher Love".

Un disco compilado con las 79 canciones más destacadas del concierto benéfico "One World: Together at Home", del sábado 18, fue lanzado en plataformas digitales, con fines solidarios.

El concierto fue organizado por la entidad Global Citizen, la Organización Mundial de la Salud y la artista Lady Gaga, y logró reunir casi unos 128 millones de dólares, que serán destinados a la lucha contra la pandemia de coronavirus y la asistencia a los sectores más vulnerables de la población.

Con esta edición, los organizadores aspiran a ampliar esa cifra a partir de las ventas obtenidas en cada reproducción por streaming del compilado.

El álbum reúne las actuaciones de Paul McCartney, Los Rolling Stones, Elton John, Lady Gaga, Stevie Wonder, Taylor Swift, Billie Eilish, Sam Smith, Christine & The Queens, y los latinos Maluma, Luis Fonsi, Sebastián Yatra y Jennifer López, entre otros.

"Con el aporte de los artistas, discográficas y plataformas, la iniciativa seguirá generando ingresos para apoyar a los profesionales de la salud que están trabajando en todo el mundo para salvar vidas", explicó la organización en un comunicado que replica la agencia EFE.

Algunos de los artistas tocaron sus éxitos más conocidos y otros interpretaron covers de canciones inalterables, como Lady Gaga que abrió con “Smile" de Nat King Cole; Stevie Wonder hizo “Lean On Me” de Bill Withers (antes con “Love’s In Need Of Love Today”, una propia), Lizzo cantó “A Change Is Gonna Come” de Sam Cooke, o Keith Urban por un hit de Steve Winwood, “Higher Love”.

Los que fueron por sus propias composiciones, entre otros, son The Rolling Stones con "You Can't Always Get What You Want", Billie Joe Armstrong, “Wake Me Up When September Ends” de Green Day; Sir Elton John con "I'm Still Standing"; y Paul McCartney cantó al piano "Lady Madonna" (quien se la dedicó a su madre, que fue enfermera), entre otras joyas que se podrán disfrutar online.