Concejales de San Luis van a sesionar de manera virtual

Esta vía no está regulada, por lo que van a debatir este jueves para darle validez y modificar el reglamento interno.

Después de algunas idas y vueltas, finalmente este jueves, a partir de las diez de la mañana, los concejales de la ciudad de San Luis se reunirán para tener su primera sesión virtual. Si bien los términos legales se definirán en el primer encuentro remoto, anticiparon que deberán modificar el reglamento interno en materia de cómo hacer las presentaciones y darle estado legislativo a los proyectos de ordenanza. Además, el final del trámite administrativo requiere de una firma del Ejecutivo municipal, que deberán definir cómo hacerla.

El presidente del Concejo Deliberante, Carlos Ponce, anunció ayer que comenzará la prueba de sesiones online. “Desde hace diez días tratamos la manera en la que es posible seguir sesionando. Mañana (por hoy) realizaremos un encuentro mediante videollamada y definiremos la forma de trabajo”, dijo.

Destacó que la medida es muy importante en tiempos de pandemia y agregó que el problema no es el medio por el cual se comunicarán, sino que lo que está en juego es la legalidad de las sesiones. “No existe regulación en torno a encuentros virtuales. Es por eso que debemos garantizar que los debates que allí se susciten y las ordenanzas que se aprueben sean legales. Creemos que no habrá inconvenientes para hacer los cambios”, remarcó Ponce. Destacó que esperan recibir la próxima semana algún despacho de las comisiones que, explicó, deben dar prioridad a temas relevantes de la actualidad de la ciudad.

Por su parte, la Concejala Johana Sosa, del bloque Frente Justicialista de Todos, señaló, cuando fue consultada ayer, que aún no podía precisar por qué medio se daría la sesión de hoy. “Se trata de una sesión de prueba. No sabemos en qué marco legal se va a desarrollar y eso puede hacer que existan impugnaciones”, opinó.

El edil Javier Suárez, del Interbloque San Luis Unido, dijo que para ellos era importante retomar el funcionamiento institucional del Concejo Deliberante. “Es un tema que hemos planteado hace tiempo y ocurrieron algunas cuestiones que necesitamos tratar, porque consideramos que la emergencia sanitaria no habilita al Ejecutivo para transgredir las facultades de cada órgano. Nosotros en el recinto somos la voz de los vecinos”, destacó.

La segunda sesión del año la tuvieron el 12 de marzo. Luego comenzó el confinamiento y se frenó la actividad en el Concejo. “La orden del día en la que se detallan los temas a tratar dice que será las tercera del año. La sesión no está normada porque no existe la posibilidad de hacer los encuentros de manera virtual. Sin embargo, el artículo 10 del reglamento establece que ante una emergencia o fuerza mayor no necesariamente las reuniones deben ser en un lugar específico. Es decir que tampoco está prohibido”, detalló Suárez.

Celeste Aparicio, del mismo Interbloque de Suárez y quien presentó un proyecto para hacer encuentros virtuales al comienzo de la cuarentena, reconoció que existen vacíos legales que deben ser tratados. “La presentación de proyectos llevaba un copia en papel por mesa de entrada. Deberemos tratar cómo superar ese escollo. Para eso, debemos convalidar nuestros correos electrónicos. Además, sobre lo que aprobamos en cada sesión se hace un trámite final que es llevarlo al Ejecutivo. Allí se firma una recepción que ahora tampoco sería factible”, dijo. Afirmó que en la sesión de hoy usarán la plataforma Zoom.