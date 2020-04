Por la pandemia, "Juani" tendrá que esperar para los Juegos

Juan Ignacio Zapata sacó pasaje para los Juegos Panamericanos Universitarios que se disputarán en Mérida, México, pero la pandemia frenó todo y ahora tendrá que esperar para ver cuándo se realizará esa gran cita con la natación.

En estos tiempos de coronavirus, el deportista, de 20 años, trata de mantener sus horarios de entrenamiento habituales, como si todo siguiera de la misma forma, salvando las diferencias obvias. Entre la facultad (estudia Dirección Cinematográfica en la Universidad del Cine en San Telmo, Buenos Aires) y las prácticas, busca alternar la gimnasia en el hogar y las clases online de la universidad. Por la mañana entrena y toda la tarde se la dedica al estudio.

Con un poco de ingenio y los materiales necesarios, Juan entrena en una pileta no tan pequeña, aunque basa su rutina en lo físico, lo que no significa que no estimule su cuerpo mediante distintos ejercicios de campo. Lo que más se siente es la falta de horas ocupadas ya que su rutina, como la de cualquier deportista, tenía una fuerte carga horaria, pero se puede compensar sin perder la disciplina y manteniendo horarios "normales". El parate no es bueno, todo depende de lo que cada atleta deje pasar. El tiempo de encierro puede usarse para incrementar las aptitudes, pero cada uno atraviesa la situación a su ritmo.

“Es un momento complicado, pero sé que vamos a salir de este flagelo que es el coronavirus", comentó el nadador Juan Ignacio Zapata.

"Si vamos puramente al entrenamiento, podemos decir que el bajo contacto con el agua causa una pérdida de sensibilidad, pero la capacidad pulmonar puede sostenerse tranquilamente con ejercicios de cardio exigentes", afirmó.

No todo es práctica y estudio en la vida de "Juani", también se hace un tiempo para la familia. Es un chico de casa. Le gusta mucho disfrutar de los suyos, ya que hace tres años se fue a estudiar a Buenos Aires, así que cada vez que tiene la chance de regresar a San Luis, la aprovecha a full. "Me gusta ayudar en la casa y tener tiempo para mí. Escribo mucho, estudio, la carrera ocupa una gran parte de mi día. Generalmente, mato el tiempo leyendo", dijo.

El puntano, que sabe lo que es cosechar medallas y podios, representa a la Sociedad Alemana de Gimnasia de Villa Ballester, que tiene su sede en el CeNARD. El año había empezado con todo: cuatro podios en el Campeonato República de Juveniles y Juniors, en los que logró plata en 50, 100 y 200 pecho, y oro en la posta 4x100 combinada-mixta. El "República" es el certamen más importante a nivel nacional y estos logros le permitieron sacar boleto para los Panamericanos Universitarios en México.

No es que el deporte pasó a un segundo plano, pero la pandemia pegó fuerte y el golpe es muy duro de asimilar. Seguramente Juan extraña su vida habitual, pero hoy prioriza estar con su gente. Cuidarse por él y por los otros. "La conciencia social es algo sumamente importante en este período, no podemos ser egoístas y no pensar en el otro. A este inmenso monstruo lo derrotamos entre todos: una cadena es tan fuerte como su eslabón más débil. Estoy seguro de que es la oportunidad que tiene Argentina de dejar su marca en el mundo como uno de los países que más rápido reaccionó; el tiempo que estemos encerrados es directamente proporcional al empeño que pongamos para superar la situación. Deseo que no solo sea un hecho histórico para la memoria del mundo, sino para cada uno de nosotros, que podamos ver al pasado y ver unión, como un país que aguantó unificado y no fue por fútbol. Esto se soluciona con la colaboración de todos. 'Entramos juntos, salimos juntos' es una frase recurrente en mí", aseveró.

Mientras mira detalladamente las medallas que guarda en su hogar, hace una pausa, abraza a mamá y espera que todo pase rápido. Quiere volver a su hábitat natural: el agua.