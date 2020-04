"Living in a Ghost Town": el nuevo simple de The Rolling Stones

Los legendarios The Rolling Stones publicaron el jueves su nuevo simple "Living in a Ghost Town" en varias plataformas digitales.

El tema, anunciado a través de sus redes sociales, fue grabado en Los Ángeles y Londres el año pasado, y se terminó en medio del aislamiento provocado por la pandemia del nuevo coronavirus. También se estrenó el videoclip, subido al canal de YouTube de la banda inglesa.

"Los Stones estuvimos en el estudio grabando material nuevo antes de la cuarentena y había una canción que pensamos que podría resonar en los tiempos que vivimos en este momento: espero que les guste", dijo Mick Jagger en un comunicado.

"Yo soy un fantasma, caminando por una ciudad fantasma", canta Mick Jagger en una canción que tiene todo el espíritu blusero del grupo y una letra premonitoria a la realidad de varias metrópolis mundiales. "La vida era tan hermosa que nos encerraron a todos. Siéntete como un fantasma, viviendo en un pueblo fantasma".

El último disco de estudio publicado por los británicos fue "Blue & Lonesome", en 2016.

A menos de una semana que el grupo tocara (por separado y en videoconferencia) "You can't always get what you want", al participar del festival solidario "One World: Together At Home", el lanzamiento produjo alegría en sus fanáticos, sorprendidos de la buena forma artística en la que se encuentran sus "majestades satánicas".

