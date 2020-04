Caso Aguilar: De Oliveira Pereira volvió a pedir la prisión domiciliaria

Edivaldo De Oliveira Pereira, uno de los tres juzgados por el asesinato de Romina Aguilar, reiteró el pedido de prisión domiciliaria, informó su defensora, Olga Allende.

De este modo, De Oliveira Pereira es el segundo acusado que repite esta solicitud. Otro de ellos, el exintendente de La Calera Diego Lorenzetti (viudo de la víctima y presunto intelectual del crimen) ya lo había hecho anteriormente.

Allende, quien comparte la defensa de De Oliveira Pereira junto a Gustavo Coria, explicó que el principal argumento del pedido tiene que ver con la pandemia por la COVID-19.

“Él tiene una hija de 9 años y ante esta situación no puede verla, dado que ningún interno puede recibir visitas. La niña está sin ninguna comunicación con su papá. Además, otro de los argumentos es que el estado en el que se encuentra el Servicio Penitenciario en general es de riesgo. Hemos hecho el pedido con el mismo argumento que ha dado la Cámara Nacional de Casación Penal, que dice que las personas privadas de su libertad están más expuestas y vulnerables ante la pandemia”, señaló.

Semanas atrás, Lorenzetti también reiteró el pedido de prisión domiciliaria. En ese entonces, Marcos Juárez, su abogado, refirió que a raíz de la pandemia se suspendió el cronograma de audiencias sin una fecha cierta de reinicio del juicio. Según él, no había riesgo de fuga y al exintendente lo único que le preocupa es el bienestar de su hijo.

Consultada por El Diario al respecto, la fiscal de Cámara, Carolina Monte Riso, indicó que si bien anteriormente había dado el visto bueno para que los imputados obtuvieran la prisión domiciliaria en caso de que el Tribunal lo aprobara, aseguró que esta vez no lo cree oportuno.

“Me expedí. Si bien oportunamente había dicho que se podía conceder si estaba la pulsera electrónica, ahora entiendo que no se da ninguna circunstancia distinta, en el sentido de que no están dentro del grupo de riesgo, ni por la edad ni por alguna enfermedad. Y ya que tenemos el 80 por ciento del juicio en desarrollo, entiendo que no es oportuno que la reciban, porque si se llegan a fugar hay que declarar la nulidad de todo el juicio y volver a comenzarlo”, explicó.

Además, resaltó que otro de los motivos de su postura es que solo restan “como mucho, unas cinco o seis jornadas para concluirse el juicio” y que considera que en la Penitenciaría “están bien cuidados al estar aislados y sin contacto”.

El asesinato

Lorenzetti está sospechado de ser el autor intelectual del homicidio de su pareja, Romina Aguilar, ocurrido la mañana del 30 de enero de 2016 en la vereda de la casa que el matrimonio compartía en el barrio Faecap de San Luis. Junto al viudo están imputados De Oliveira Pereira y “El Bocón” Vílchez, quienes habrían perpetrado el homicidio de la mujer.